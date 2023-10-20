Американский эксперт: Байден пожертвовал Израилем ради абсурдной политики на Украине

Джо Байден принёс в жертву безопасность Израиля, чтобы иметь возможность и дальше продвигать свою абсурдную политику на Украине, заявила в интервью Fox News бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер. При этом забрасывание Киева деньгами не приведёт к победе, ведь уже потраченные средства не помогли достичь значимых результатов на поле боя.

РЕБЕККА КЕФФЛЕР, офицер разведки США в отставке: Это ошибка — отождествлять два этих вопроса: безопасность Израиля и Украины. Это ещё и глубокий цинизм и лукавство. Джо Байден политизировал трагическое событие в Израиле и фактически обокрал Израиль, чтобы удовлетворить Украину и иметь возможность и дальше продвигать всю абсурдную политику.

Забрасывание Украины деньгами не приведёт к победе. Это не дало никаких результатов. На поле боя украинцы не продвинулись ни на йоту. Их контрнаступление фактически остановилось.

Нет, Путин не вторгнется в страну НАТО, он не самоубийца. Это нелогично: с одной стороны, утверждать, что путинская армия так слаба, что едва держится на Украине, а с другой — утверждать, что он собирается вторгнуться в страну НАТО. Это приведёт к применению 5-й статьи (устава НАТО), и Путину придёт конец. Это абсурд. Байден лжёт.

Дата выхода в эфир 20 октября 2023 года.