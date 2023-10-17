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Redacted: появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Зеленского

Материал представлен в переводе ИноТВ
С учётом царящей на Украине коррупции было очевидно, что западные системы вооружения, поставляемые киевскому режиму, в конце концов, попадут на чёрный рынок. США и их союзники отрицали такую вероятность, но, как показывает практика, оружие, переданное ВСУ, используется не только в новом палестино-израильском конфликте, но и в ряде других горячих точек, включая Ливию и Судан, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted независимый журналист Майк Джонс.

Буквально в конце прошлой недели президент Путин заявил, что он не винит правительство Зеленского (в продаже оружия ВСУ на чёрном рынке. — ИноТВ). По его словам, они, вероятно, этого не хотели, но не могут остановить. Вот отрывок этого выступления.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Чёрный рынок вооружений устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие, повторяю, через третьи, четвёртые руки. Ничего здесь необычного нет.
 
Так что у нас, конечно, есть данные о продажах вооружения, в том числе на Ближний Восток. Но это не выглядит так, что… у меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, понятно, но то, что это делается на уровне руководства Украины,  здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идёт, конечно, там поток целый.
 
Что вы думаете о том, что даже Путин не обвиняет правительство Зеленского? Он представляет дело как неизбежность, которую невозможно остановить.
 
МАЙК ДЖОНС, независимый журналист: Да, он абсолютно прав. И не будем забывать, что он среди многих других представителей российского правительства весьма активно предупреждал об этом, об уровне коррупции. Как они и предсказывали, в результате произойдёт утечка оружия на чёрный рынок, которое, как предупреждал Сергей Лавров, попадёт в горячие точки по всему миру. Примером тому служит то, что мы увидели в Палестине и Израиле.
 
Более того, Биньямин Нетаньяху проговорился в интервью JerusalemPost о том, почему Израиль не отправляет оружие на Украину. По его словам, Израиль опасается, что оружие затем попадёт в руки Ирана. И он утверждал, что израильские военные обнаружили на границе Израиля оружие, предназначенное для Украины, летом прошлого года, простите, в начале этого года.
 
То есть он проговорился о том, что это происходит. И также вызывает беспокойство ситуация в таких странах, как Эритрея, Ливия и Судан. Сообщается даже о том, что африканские повстанцы использовали это оружие против французов, о чём поступали чёткие предупреждения.
 
Так что для режима Зеленского это явная пиар-катастрофа. Вот почему он впоследствии выступал и заявлял, что Россия захватила это оружие, а затем передала его в эти горячие точки…
 
Это же просто смешно!
 
МАЙК ДЖОНС: Верно. Абсолютно точно. И тем не менее вам нужно всего лишь забить в Google «Оружие ХАМАС Украина», и вам среди прочего выдаст The Washington, простите, The Moscow Times, The Kyiv Independent и Business Insider, которые повторяют утверждение (Зеленского. — ИноТВ), что «на самом деле» именно Россия поставляла (на чёрный рынок. — ИноТВ) американское оружие, предназначенное для Украины.
 
Дата публикации 17 октября 2023 года.
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источник
Redacted США Северная Америка
теги
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