С учётом царящей на Украине коррупции было очевидно, что западные системы вооружения, поставляемые киевскому режиму, в конце концов, попадут на чёрный рынок. США и их союзники отрицали такую вероятность, но, как показывает практика, оружие, переданное ВСУ, используется не только в новом палестино-израильском конфликте, но и в ряде других горячих точек, включая Ливию и Судан, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted независимый журналист Майк Джонс.

Буквально в конце прошлой недели президент Путин заявил, что он не винит правительство Зеленского (в продаже оружия ВСУ на чёрном рынке. — ИноТВ). По его словам, они, вероятно, этого не хотели, но не могут остановить. Вот отрывок этого выступления.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Чёрный рынок вооружений устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие, повторяю, через третьи, четвёртые руки. Ничего здесь необычного нет.

Так что у нас, конечно, есть данные о продажах вооружения, в том числе на Ближний Восток. Но это не выглядит так, что… у меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, понятно, но то, что это делается на уровне руководства Украины, — здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идёт, конечно, там поток целый.

Что вы думаете о том, что даже Путин не обвиняет правительство Зеленского? Он представляет дело как неизбежность, которую невозможно остановить.

МАЙК ДЖОНС, независимый журналист: Да, он абсолютно прав. И не будем забывать, что он среди многих других представителей российского правительства весьма активно предупреждал об этом, об уровне коррупции. Как они и предсказывали, в результате произойдёт утечка оружия на чёрный рынок, которое, как предупреждал Сергей Лавров, попадёт в горячие точки по всему миру. Примером тому служит то, что мы увидели в Палестине и Израиле.

Более того, Биньямин Нетаньяху проговорился в интервью JerusalemPost о том, почему Израиль не отправляет оружие на Украину. По его словам, Израиль опасается, что оружие затем попадёт в руки Ирана. И он утверждал, что израильские военные обнаружили на границе Израиля оружие, предназначенное для Украины, летом прошлого года, простите, в начале этого года.

То есть он проговорился о том, что это происходит. И также вызывает беспокойство ситуация в таких странах, как Эритрея, Ливия и Судан. Сообщается даже о том, что африканские повстанцы использовали это оружие против французов, о чём поступали чёткие предупреждения.

Так что для режима Зеленского это явная пиар-катастрофа. Вот почему он впоследствии выступал и заявлял, что Россия захватила это оружие, а затем передала его в эти горячие точки…

Это же просто смешно!

МАЙК ДЖОНС: Верно. Абсолютно точно. И тем не менее вам нужно всего лишь забить в Google «Оружие ХАМАС Украина», и вам среди прочего выдаст The Washington, простите, The Moscow Times, The Kyiv Independent и Business Insider, которые повторяют утверждение (Зеленского. — ИноТВ), что «на самом деле» именно Россия поставляла (на чёрный рынок. — ИноТВ) американское оружие, предназначенное для Украины.

Дата публикации 17 октября 2023 года.