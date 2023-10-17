Американский дипломат: на Израиль не надо тратиться, как на Украину

В отличие от Украины Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи — в одном, двух или трёх миллиардах долларов, заявляет бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман в интервью Fox News. Тем временем оставшийся без спикера конгресс США временно лишился возможности выделять новые средства на зарубежные конфликты.

Советника по национальной безопасности Джейка Салливана спросили, обойдётся ли пакет помощи Израилю и Украине в два миллиарда долларов, — он ответил, что гораздо дороже. Насколько этот конфликт осложняется тем фактом, что в конгрессе нет спикера? Много ли ещё могут Соединённые Штаты без принятия этого пакета помощи? И что необходимо Израилю сейчас, на новом этапе?



ДЭВИД ФРИДМАН, бывший посол США в Израиле: Думаю, Израиль… К счастью, есть деньги, выделенные заранее, благодаря таким замечательным людям, как Марко Рубио, который составил изначальный десятилетний план. Но, знаете, это беспрецедентно и неожиданно. Нужно масштабное снабжение, много новых боеприпасов взамен израсходованных. Возможность противостоять Ливану в случае каких-либо поползновений с его стороны. Больше «Железного купола». Много всего. Это невероятно тщательно подготовленное нападение на Израиль.



Им не потребуется столько, сколько Украине, тут даже сравнивать нечего. Мы сейчас говорим об Израиле и Украине, а ведь это совершенно разные темы. В Израиль не надо отправлять даже малой доли того, что мы тратим на Украину. Но Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь — один, два или три миллиарда долларов. Конечно, им это нужно. Но это не сравнить с Украиной.



Дата выхода в эфир 15 октября 2023 года.