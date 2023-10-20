European Conservative: Россия и Китай используют конфликт на Ближнем Востоке, чтобы бросить вызов США

В конфликте на Ближнем Востоке Россия и Китай занимают либо нейтральную, либо пропалестинскую позицию и в то же время осуждают США, пишет The European Conservative. Это часть более широкой глобальной тенденции России и Китая бросить вызов Западу. Глобальный порядок становится всё менее стабильным, а американская политическая воля и военное превосходство ставятся под сомнение. В итоге США и их союзникам теперь грозят две региональные войны, спровоцированные Россией и Китаем, которые всё больше объединяются.

В среду, 18 октября, президент США Джо Байден посетил Тель-Авив, чтобы ещё раз заявить о поддержке Израиля со стороны своей страны, пишет The European Conservative. Однако, что удивительно, Иордания, близкий союзник США, отменила визит американского президента после сообщения об ударе по больнице в секторе Газа, а это свидетельствует об ослаблении позиций США в регионе.

«Я хочу, чтобы вы знали, что вы не одиноки. Мы будем продолжать поддерживать Израиль, пока вы работаете над защитой своего народа», — сказал Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В Газе погибло около 3,5 тыс. палестинцев, в Израиле — более 1,4 тыс. человек, в основном мирные жители в результате атаки ХАМАС 7 октября. С тех пор джихадистские группировки ведут ракетные обстрелы израильских территорий, и, судя по всему, одна из этих ракет, вышедшая из строя, попала во вторник вечером в баптистскую больницу в Газе, утверждает издание.

Трагедия совпала по времени с визитом Джо Байдена, который сказал Нетаньяху: «Судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, а не вы».

Иордания и Египет подвергли резкой критике США за предложение создать безопасный коридор в Египет для палестинцев, покидающих сектор Газа. Король Иордании Абдулла предупредил, что любое предложение о том, чтобы две страны принимали беглецов из Газы, является «красной чертой», а обострение гуманитарного кризиса в Газе «должно урегулироваться внутри Газы и на Западном берегу».

Американское предложение вызвало ярость в арабском мире, где СМИ заявили, что Израиль заинтересован в том, чтобы очистить сектор Газа от палестинцев и даже вновь оккупировать его. Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси заявил в среду, что миллионы египтян отвергают насильственное переселение палестинцев на Синай, добавив, что любой такой шаг превратит Египет в базу для нападений на Израиль.

Упрёк со стороны ближневосточных стран — ещё один признак ослабления влияния США в регионе, после того как Саудовская Аравия дала понять, что намерена остановить процесс нормализации отношений с США и Израилем в результате массовых убийств, устроенных ХАМАС в Израиле, и ответной атаки Израиля на сектор Газа, отмечает The European Conservative.

Последствия конфликта выходят за пределы Ближнего Востока и распространяются на мировую политическую арену. Россия подвергла критике США за то, что они наложили в среду вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывала бы к прекращению огня для обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Вашингтон традиционно защищает своего союзника Израиль от любых действий Совета Безопасности, и постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что необходимо дать шанс дипломатии. Российский постпред Василий Небензя назвал вето «лицемерием и двойными стандартами наших американских коллег», ссылаясь на предыдущие случаи, когда США критиковали Россию за наложение вето на резолюции по Украине. Китай в четверг заявил, что «глубоко разочарован» решением США.

Россия и Китай используют ситуацию на Ближнем Востоке, утверждает издание. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин встретились в среду в Пекине в рамках форума инициативы «Пояс и путь» и высказались за тесную координацию внешней политики. За последнее десятилетие лидеры двух стран встречались 41 раз, трижды — после начала конфликта на Украине.

«Россия — это безопасный и дружелюбный сосед, это источник дешёвого сырья, это поддержка китайских инициатив на мировой арене, а также это источник военных технологий», — прозвучало в Пекине. Для России Китай — это экономический спасательный круг в условиях жестоких санкций в связи с Украиной. Это основной рынок сбыта российских товаров, это страна, которая предоставляет свою валюту и платёжную систему для расчётов России с внешним миром, отметил директор Российско-Евразийского Центра Карнеги Александр Габуев.

Обе державы заняли либо нейтральную позицию в отношении возобновившегося конфликта на Ближнем Востоке, либо встали на сторону палестинцев. Министр иностранных дел Китая Ван И осудил действия Израиля за то, что они «выходят за рамки самообороны», и призвал Израиль прекратить «коллективное наказание жителей Газы».

Англоязычное издание Global Times, являющееся рупором Пекина, процитировало эксперта, который заявил, что Вашингтон «нагнетает и без того напряжённую обстановку, посылая военные корабли и в одностороннем порядке осуждая ХАМАС, вместо того чтобы попросить Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа».

Как отмечает The Jerusalem Post, эта риторика «является частью более широкой глобальной тенденции России и Китая бросить вызов Западу, и Израиль может пострадать от следующих шагов Пекина и Москвы». Обе страны поддерживают тёплые отношения с главным врагом Израиля — Ираном, который в военном отношении поддерживает и ХАМАС, и ливанскую группировку «Хезболла», способную открыть второй фронт против Израиля.

«Без углубляющегося партнёрства с Россией и Китаем Иран был бы гораздо менее сильным игроком», — отмечает Фредерик Кемпе, глава аналитического центра Atlantic Council, подчёркивая, что Путин и Си в марте заявили о своём намерении заменить расшатанную глобальную систему правил и институтов.

Что ещё больше усугубляет ситуацию для США, Пекин в этом году даже выступил посредником в заключении мирного соглашения между двумя другими врагами — Ираном, где большинство мусульман составляют шииты, и суннитским королевством Саудовская Аравия. Военные действия и хаос в регионе, где у США много экономических интересов, будут приветствоваться Китаем и Россией.

«Стратегический и политический смысл заключается в том, что возобновление войны против Израиля — это не единичный случай. Это последний эпизод в расшатывании глобального порядка, поскольку американская политическая воля и военное превосходство ставятся под сомнение», — написала недавно в редакционной статье The Wall Street Journal. Газета подчёркивает, что «США и их союзникам теперь грозят две региональные войны, спровоцированные государствами-изгоями, которые всё больше объединяются», а «Китай, который поддерживает и Россию, и Иран, может решить использовать этот момент кажущейся слабости США в Тихом океане, причём особую опасность это представляет для Тайваня».

В опубликованном на прошлой неделе докладе Комиссии конгресса США по стратегической политике США подчёркивается необходимость подготовки Вашингтона к сдерживанию и поражению одновременно нескольких противников, таких как Китай, Иран, Северная Корея и Россия, в период с 2027-го по 2035 год.

На данный момент Белый дом и Пентагон утверждают, что Соединённые Штаты в состоянии поддержать своих союзников — Украину и Израиль — на обоих фронтах. Однако для многих стран Европы, помимо обострения региональных отношений и отвлечения внимания от Украины, обострение военной напряжённости может спровоцировать энергетический кризис и потенциально разрушить ближневосточные альтернативы российским нефти и газу, заключает The European Conservative.