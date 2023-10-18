NYTimes: американская поддержка Израиля вызывает ярость на Ближнем Востоке

Поездка президента Байдена в Израиль проходит на фоне усиливающегося в регионе негодования по отношению не только к израильской стороне, но и к Соединённым Штатам, пишет The New York Times. Из-за заявленной Вашингтоном непоколебимой поддержки израильтян Америку начали обвинять в лицемерии, говорится в статье.
Реакция США на войну между Израилем и ХАМАС вызвала ярость на Ближнем Востоке, пишет The New York Times.
Поездка президента Байдена в Израиль проходит на фоне того, как в регионе усиливаются горечь и негодование по отношению не только к Израилю, но и к Соединённым Штатам — мировой державе, которая заявила о непоколебимой поддержке своего главного союзника на Ближнем Востоке.
Из-за этой поддержки Израиля Америку начали обвинять в лицемерии. Многие арабы считают, что американское правительство не только безразлично к агонии палестинцев, живущих под израильской оккупацией, но и выступает в этом вопросе в качестве соучастника. Обещания Америки о «железной» поддержке израильтян подогревают эти чувства в то самое время, когда Израиль готовится к наземному вторжению в сектор Газа.
«В арабском мире существует огромный гнев, даже со стороны тех, кто не поддерживает ХАМАС», — заявил бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми.
Говоря о западных державах, он отметил: «Они дают Израилю зелёный свет, и поскольку ситуация становится всё более кровавой, руки Запада будут в крови».
Гнев настолько силён, что лозунг «Смерть Америке» находит сейчас новый резонанс в регионе, как произошло, например, во время пятничных протестов в Бахрейне, который является близким союзником США.
Многие палестинцы и другие арабы отмечают, что риторика, исходящая от высокопоставленных израильских и американских чиновников, была бесчеловечной и разжигающей войну.
Как напоминает издание, после начала конфликта Израиль перекрыл поставки лекарств, подачу воды и электричества в сектор Газа и продолжил наносить смертоносные авиаудары по анклаву, в результате чего в этот понедельник число погибших уже достигало по меньшей мере 2800 человек.
А во вторник в больнице в секторе Газа произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли сотни палестинцев, искавших там лечения и убежища. После этого инцидента весь регион выступил с осуждением Израиля, пишет The New York Times.
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине.
Cтарший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью телеканалу Fox News, что сектор Газа «будет совсем другим» после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС.
Старший советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что Израиль ещё не призвал эвакуироваться крупнейшую больницу в секторе Газа «Аль-Шифа», на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.