NYTimes: американская поддержка Израиля вызывает ярость на Ближнем Востоке

Поездка президента Байдена в Израиль проходит на фоне усиливающегося в регионе негодования по отношению не только к израильской стороне, но и к Соединённым Штатам, пишет The New York Times. Из-за заявленной Вашингтоном непоколебимой поддержки израильтян Америку начали обвинять в лицемерии, говорится в статье.

Реакция США на войну между Израилем и ХАМАС вызвала ярость на Ближнем Востоке, пишет The New York Times.



Поездка президента Байдена в Израиль проходит на фоне того, как в регионе усиливаются горечь и негодование по отношению не только к Израилю, но и к Соединённым Штатам — мировой державе, которая заявила о непоколебимой поддержке своего главного союзника на Ближнем Востоке.



Из-за этой поддержки Израиля Америку начали обвинять в лицемерии. Многие арабы считают, что американское правительство не только безразлично к агонии палестинцев, живущих под израильской оккупацией, но и выступает в этом вопросе в качестве соучастника. Обещания Америки о «железной» поддержке израильтян подогревают эти чувства в то самое время, когда Израиль готовится к наземному вторжению в сектор Газа.



«В арабском мире существует огромный гнев, даже со стороны тех, кто не поддерживает ХАМАС», — заявил бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми.



Говоря о западных державах, он отметил: «Они дают Израилю зелёный свет, и поскольку ситуация становится всё более кровавой, руки Запада будут в крови».



Гнев настолько силён, что лозунг «Смерть Америке» находит сейчас новый резонанс в регионе, как произошло, например, во время пятничных протестов в Бахрейне, который является близким союзником США.



Многие палестинцы и другие арабы отмечают, что риторика, исходящая от высокопоставленных израильских и американских чиновников, была бесчеловечной и разжигающей войну.



Как напоминает издание, после начала конфликта Израиль перекрыл поставки лекарств, подачу воды и электричества в сектор Газа и продолжил наносить смертоносные авиаудары по анклаву, в результате чего в этот понедельник число погибших уже достигало по меньшей мере 2800 человек.



А во вторник в больнице в секторе Газа произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли сотни палестинцев, искавших там лечения и убежища. После этого инцидента весь регион выступил с осуждением Израиля, пишет The New York Times.