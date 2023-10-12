Nihon Keizai Shimbun: помощь Израилю может стать для Америки очередным просчётом

Если Вашингтон возьмётся за полномасштабные боевые действия на Ближнем Востоке параллельно с оказанием поддержки Киеву, это будет его просчётом. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, США пытаются сдерживать Китай, однако в случае вынужденного участия в событиях в Израиле и на Украине США придётся стараться избегать военных трений с Пекином.

Американское правительство начало оказывать военную помощь Израилю после атак ХАМАС. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, если Вашингтон возьмётся за полномасштабные боевые действия на Ближнем Востоке параллельно с оказанием поддержки Украине, это будет его просчётом, поскольку одновременно США пытаются сдержать Китай.

Как отмечает издание, 9 октября президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии. По итогам бесед было опубликовано их совместное заявление, в котором стороны раскритиковали «террористические акты, неоправданные и незаконные», а также выразили «непоколебимую и единую поддержку» Израилю.

В августе 2021 года администрация Байдена вывела американские войска из Афганистана. Она поощряла переговоры о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, сократив при этом своё прямое участие в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Через Саудовскую Аравию, которая рассматривает себя в качестве лидера арабского мира, США рассчитывали создать антииранскую сеть, а также стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В этом регионе они сместили акцент с борьбы с терроризмом на конкуренцию с Китаем и поставили во главу угла собственной политики не безопасность, а экономику.

Вашингтон учитывает растущее влияние Пекина, опирающегося на такие инициативы, как, например, «Один пояс — один путь», предусматривающий создание широкой экономической зоны. Поднебесная выступила посредником в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, в то время как США остались за бортом.

Объявленная в сентябре американская программа по созданию экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, связывающего первую с последней через Ближний Восток посредством развития инфраструктуры, является не чем иным, как противовесом китайскому проекту.

Если напряжённость на Ближнем Востоке вынудит американские вооружённые силы совершить ещё одну крупную передислокацию, то сценарий администрации Байдена, предусматривающий концентрацию на Китае с целью стабилизации ситуации в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, придётся пересмотреть. В случае вынужденного участия в событиях на Ближнем Востоке и Украине США будут стремиться избежать военных трений с Пекином.