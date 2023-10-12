Das Erste: арабские страны неожиданно призвали к миру не только Израиль, но и Палестину

Лига арабских государств единодушно призвала сложить оружие обе стороны в конфликте между ХАМАС и Израилем. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, это довольно удивительно, потому что многие арабские страны враждебно относятся к Израилю и до сих пор не проявляли явного осуждения террора ХАМАС. Впрочем, никто из них не заинтересован в появлении нового военного очага в регионе.

Никакого дальнейшего обострения напряжённости: таков вывод специального заседания министров иностранных дел стран Лиги арабских государств, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Насилие в Газе должно быть прекращено как можно скорее, говорится в совместной итоговой декларации. И они призвали — что, возможно, несколько неожиданно — обе стороны, а не только Израиль, сложить оружие.

«Мы осуждаем убийства гражданских лиц с обеих сторон. Непричастные должны быть защищены, как того требуют человеческие ценности и международное право. Все захваченные и похищенные гражданские лица должны быть освобождены», — зачитал заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хоссам Заки из итогового заявления специальной встречи.

Несмотря на ожидаемые антиизраильские заявления со стороны некоторых арабских государств сразу после начала террора со стороны ХАМАС, вряд ли кто-либо из политических лидеров арабского мира заинтересован в возникновении военного очага в регионе, отмечает немецкий телеканал.

Соседи Израиля — Ливан и Сирия — сами находятся в глубоком экономическом и политическом кризисе. А Египет, граничащий с сектором Газа, опасается, что в случае наземного вторжения Израиля многие из 2,3 млн жителей Газы могут попытаться бежать на египетскую территорию.

Поэтому в итоговой декларации прозвучали в основном назидательные слова в адрес всех участников процесса и одновременно осуждение ХАМАС — по крайней мере косвенное. «Мирный процесс должен быть возрождён! Переговоры между ООП (Организацией освобождения Палестины), единственным законным представителем палестинцев, и Израилем должны быть возобновлены для достижения стабильного мира», — заявил Заки на заключительной пресс-конференции.

По словам Заки, только всеобъемлющий мир, справедливый для всех сторон, может предотвратить углубление конфликта и распространение террора.

Как отмечает Das Erste, специальная встреча министров иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств в Каире ожидалась с некоторым напряжением. Это связано с тем, что у государств арабского мира уже давно нет единой позиции по отношению к Израилю. Например, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты заключили мирные соглашения с Израилем в основном по экономическим причинам.

Если Катар и Оман несколько лет назад хотя бы признали государство Израиль, то в Сирии, Йемене и Ираке Израиль до сих пор встречает враждебность и неприятие, причём не только со стороны населения.

Но даже политически произраильские государства в прошлом не выражали явного осуждения террора ХАМАС. Тем более удивительной стала однозначная позиция генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абу Эль-Гейта, который в своём выступлении сказал: «Я категорически отвергаю любое насилие против мирного населения. Убийства и террор в отношении мирных людей абсолютно неприемлемы, даже в качестве средства достижения такой цели, как независимость».

Это был явный призыв к мирному урегулированию конфликта, однако сейчас оно кажется как никогда далёким, заключает немецкий телеканал Das Erste.