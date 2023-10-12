Польский эксперт: безоговорочная поддержка Киева была ошибкой польской дипломатии

Надо было потребовать за помощь от украинской стороны конкретные дивиденды, что-то взамен, а не только рассчитывать на украинскую независимость и сдерживание России, считает эксперт Мацей Пежиньский. В интервью Radio WNET он объясняет, что Украина не сражается «за нашу независимость, за нашу свободу». Поэтому безоговорочная поддержка Киева, по мнению эксперта, была ошибкой польской дипломатии.

Любое очередное важное событие в международных отношениях отодвигает на задний план предыдущее — как следствие, сегодняшние кадры, появляющиеся в телевизоре и в интернете, из Израиля и Палестины, а не с Украины, говорит в беседе с Radio WNET польский аналитик Мацей Пежиньский.

По его оценкам, от обострения израильского конфликта косвенно выигрывает Москва, которая, возможно, даже в какой-то степени в нём замешана, но это известно только ей. «В любом случае в Кремле уже начали открывать шампанское по той причине, что мир начинает отводить свой взгляд от Украины и направляет его на Ближний Восток»,— подчеркнул он.

Также эксперт полагает, что на польско-украинские отношения израильский конфликт не окажет сильного влияния, чего нельзя сказать о предстоящих выборах в Польше. Киев рассчитывает на то, что после них Варшава смягчит свой политический курс в его отношении.

В интервью Пежиньский также отметил, что Киев опасается того, что теперь мир будет уделять больше внимания Ближнему Востоку: это касается не только военной помощи, но и в целом внимания. «Внимание со стороны СМИ помогало Украине с самого начала. Так же как и медийность Владимира Зеленского. Она точно опасается этого момента, того, что Израиль окажется важнее…» — рассуждает он.

Аналитик уверен, что Польше с самого начала надо было проводить в отношении Киева трансакционную политику. «Я думаю, что это было ошибкой польской дипломатии, что она сделала ставку на совершенно безоговорочную поддержку Украины», — отметил он. По его словам, следовало помогать Киеву, потому что это в интересах Польши, которая хочет граничить с Украиной, а не Россией, но был упущен очень существенный момент. «Украина не сражается за нашу независимость, за нашу свободу. Она сражается за свою независимость и свою свободу», — напомнил Пежиньский.

По его словам, то, что поляки открыли свои сердца и двери своих домов украинцам, естественно и достойно похвалы, однако польским политикам за закрытыми дверями кабинетов надо было потребовать за помощь от украинской стороны конкретных дивидендов, что-то взамен, а не только рассчитывать на украинскую независимость и сдерживание России. Он уверен, что польские интересы не могут полностью покрываться украинскими, и одновременно напоминает, что украинцы в первую очередь умирают за себя, а только потом за Польшу и Европу.

В беседе он также подчеркнул, что сегодня Украина ведёт себя как атакующий защитник в ЕС, который ставит Польшу, Венгрию, Словакию и других в угол, которому надо всё и сразу и которому все должны уступать.

Пежиньский также объясняет, что однажды Украине придётся сесть за стол переговоров с Россией, и посредником в них скорее всего будет Германия, а не антироссийская Польша, потому что Берлин сильнее, богаче и у него лучше отношения с Москвой.