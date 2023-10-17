Sky News: поддержка Израиля станет испытанием для влияния США на Ближнем Востоке

Поездка лидера США в Израиль говорит о поддержке операции против ХАМАС, однако непредсказуемость конфликта может ударить по имиджу Джо Байдена, указывает Sky News. Сочетание военных действий и гуманитарного посыла вызывает вопросы, поэтому сложившаяся ситуация станет испытанием для авторитета и влияния США на Ближнем Востоке.

Решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена посетить Израиль в разгар военных действий прямо свидетельствует о поддержке операции против ХАМАС, пишет Sky News. По словам чиновников, главной темой обсуждений будут заложники, среди которых много американцев, и создание безопасного коридора для беженцев из сектора Газа и поставок гуманитарной помощи. Кроме того, своим визитом американский лидер хочет показать соседним странам, что США не допустят расширения конфликта.

Однако непредсказуемость дальнейших событий представляет серьёзную опасность для политического имиджа Байдена, отмечается в статье. Он поддержал ответный удар, одновременно настаивая на гуманитарной операции, — проблема в том, насколько хорошо они сочетаются. С развитием конфликта этот вопрос обострится: кадры невинных жертв израильского наступления на сектор Газа повлияют на общественное мнение.

Американский президент видит опасность в том, что принимает на себя часть ответственности за происходящие события. Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он хочет добиться гарантий сдержанности и контроля над ситуацией.

Такой яркий пример активной дипломатии станет испытанием для авторитета и влияния США на Ближнем Востоке, подчёркивает Sky News. Вашингтон вновь пытается определять ход событий в регионе, где события сами себя определяют. Многие аспекты этого конфликта можно будет оценить только со временем — в том числе как он повлияет на важнейший вопрос президентства Байдена.