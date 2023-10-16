WSJ: помощь Украине или поддержка Израиля — мнения в конгрессе разделились

Американские конгрессмены придерживаются разных точек зрения по поводу помощи Украине и Израилю, пишет The Wall Street Journal. Поэтому они решили включить эти вопросы в единый пакет, добавить туда финансирование Тайваня и защиту границ — и принимать все эти меры скопом. Тем более что и сам Джо Байден уверяет, что американских финансов хватит на всё.

Американские депутаты из Республиканской партии придерживаются единого мнения о помощи Израилю, но расходятся по вопросу о поддержке Украины. В Демократической партии США всё наоборот: Украина у них не вызывает споров, а вот по Израилю позиции разные, пишет The Wall Street Journal.

Но теперь в американском парламенте подумывают о том, чтобы связать эти два вопроса, добавить к ним предложение по финансированию Тайваня и американских границ и представить на одобрение конгрессменов этот единый пакет. Такая идея, судя по всему, пришла некоторым республиканцам, настроенным помогать Украине. По их мнению, это может сгладить раскол в обеих партиях по внешнеполитическим вопросам, что важно особенно в контексте грядущих президентских выборов.

Так, избиратели-республиканцы, которые уже через три месяца будут голосовать на праймериз, смогут выбирать из самых разных кандидатов: от тех, кто выступает за абсолютную поддержку Украины, до тех, кто считает, что её нужно прекратить. При этом до Трампа всё было более определённым: тогда Республиканская партия придерживалась более ястребиной позиции как во внешней, так и во внутренней политике.

Но непонятно, поддержат ли конгрессмены эту идею выделения единого пакета помощи. Тем более что пока они больше заняты вопросом выбора нового спикера. Поэтому в пятницу главные депутаты отправились в Белый дом, чтобы обсудить с администрацией президента помощь Израилю. По итогам встречи они отметили, что для принятия общего пакета важно прописать там охрану государственных границ США, а также то, что не все депутаты согласны направлять помощь Украине.

В сентябре палата представителей выделила Украине $300 млн. При этом больше половины республиканцев выступали против этого.

Израиль же исторически пользовался широкой двухпартийной поддержкой в Вашингтоне — это главный получатель помощи США в совокупном объёме со времён Второй мировой войны. Но в последние годы представители Демократической партии США призывают ограничить эту помощь, ссылаясь на обращение с палестинцами и последствия израильской оккупации Западного берега реки Иордан.

Война в Палестине становится решающим испытанием для Байдена, у которого сейчас стабильно низкие рейтинги одобрения. Если ранее помощники президента часто использовали международные кризисы для улучшения имиджа лидера, то теперь это будет сложно сделать на фоне бомбардировок Газы, угрозы массовых жертв среди гражданского населения и гуманитарной катастрофы.

Некоторые говорят, что растущий раскол внутри американских партий по таким ключевым внешнеполитическим проблемам грозит разрушением и американских коалиций и партнёрств. США традиционно позиционируют себя как мирового лидера, и сейчас Байден заявляет, что Штаты способны поддерживать и Украину, и Израиль одновременно: «Ради Бога, мы — Соединённые Штаты Америки, самая могущественная нация в… мировой истории. Мы можем позаботиться об обеих этих странах и при этом поддерживать нашу общую международную оборону».

Но другие кандидаты в президенты: Трамп, Десантис и Вивек Рамасвами — выразили скептицизм по поводу финансовой помощи Украине. Опрос, проведённый The Wall Street Journal в августе, показал, что среди избирателей-республиканцев 62% считали, что США делают слишком много для поддержки Украины, по сравнению с 56% в апреле.