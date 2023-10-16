Merkur: Украина переживает «танковое фиаско»

Украина изначально уступала России по количеству боеспособных танков, да и к тому же на данный момент потеряла уже около половины доступной техники, сообщает Merkur. И западные партнёры не способны компенсировать возникший дефицит, так как стратегия НАТО уже давно исключила танки из списка актуального вооружения. В связи с этим немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагает перенести танковое производство на Украину, но если это не сделать быстро, то Киев лишится даже этого призрачного шанса на победу.

Украина переживает «танковое фиаско», пишет Merkur. По количеству боевых машин Россия изначально превосходила Украину: 11 000 против 2 000. Ситуация казалась безысходной. При этом хребет обеих армий в основном составляют танки Т-64. И есть основания считать, что этот хребет ВСУ может быть перебит, так как Украина уже потеряла почти половину из своих 800 боеспособных Т-64. Эксперты считают, что оставшаяся часть будет уничтожена в течение следующих 42 месяцев, то есть так или иначе, но к 2027 году Украине придётся сложить оружие.

По имеющимся подсчётам, для победы Киеву необходимо от 600 до 800 танков, продолжает немецкое издание. Но западные союзники не способны обеспечить такой объём поставок. Виной тому стала та стратегия, которой НАТО придерживалось с 1957 года. В случае войны альянс собирался использовать против противника с перевесом в традиционном вооружении ядерные бомбы. Считалось, что танки уже не нужны, но боевые действия на Украине доказали миру, что хоронить их ещё рано.

Но в нынешнем конфликте их функция немного изменилась. Теперь они чаще используются для танковых дуэлей один на один и прорыва линий обороны для пехоты. Не оправдалось и мнение ЕС и США, что, несмотря на ограниченный объём, западная техника позволит компенсировать численный перевес за счёт превосходящих технических характеристик. Ни американские M1 Abrams, ни французские Leclerc, ни британские Challenger или немецкие Leopard так и не смогли изменить ход украинской контратаки.

Решение проблемы с нехваткой танков немецкий оборонный концерн Rheinmetall видит в переносе танкового производства на Украину, где можно будет создавать около 400 боевых машин в год. Но запас времени у Киева ограничен. Если к строительству заводов не приступить уже в начале следующего года, то Украина лишится даже этого призрачного шанса на победу.