Отправка западных танков на Украину не поможет ВСУ преодолеть российскую линию обороны, считает политический обозреватель из Великобритании Ричард Медхёрст. Это значит, что молодых украинцев посылают на смерть только ради того, чтобы западные оружейные компании могли заработать, заявил журналист в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong. По его убеждению, в продолжении конфликта заинтересовано только НАТО. Россия же сосредоточена на защите жителей Донбасса, уверен Медхёрст.

РИЧАРД МЕДХЁРСТ, независимый журналист: Я просто хочу сказать, там столько линий обороны, «зубов дракона», которые выглядят как пирамиды из бетона, созданных с единственной целью: блокировать продвижение танков. Поэтому неважно, какой танк вы пришлёте, он всё равно не пройдёт. Даже если он прорвётся, он упадёт в противотанковый ров. Они используют бульдозеры, чтобы рыть такие широкие траншеи, что даже если танк чудесным образом оказался там, он просто провалится в неё и не сможет выбраться. Потом есть минные поля, русские, которые прячутся в лесах с танками, артиллерией. Они могут подбить вас с самолёта, ракетой — это совершенный кошмар.

Тошнотворно, что молодых людей посылают туда, чтобы им оторвало ноги, или на смерть в этих консервных банках. Ради чего? Чтобы люди в Лондоне, Вашингтоне и Нью-Йорке могли заработать? Чтобы поставщики вооружений и производители оружия могли заработать? Ведь в этом весь смысл. Я думаю, это нелепо с военной точки зрения и безнравственно с этической точки зрения.

И знаете, неудивительно, что украинцы не побеждают. Российские войска не заинтересованы в продвижении. Их единственной целью является Донбасс и восточные регионы Украины, где живут русскоязычные украинцы, или, скорее, этнические русские, ставшие мишенью для нацистов на Украине, оклеветанные и подвергавшиеся дискриминации со стороны украинского правительства после «майдана». И Россия действительно добилась успеха в деле обеспечения защиты и включения их в состав России, где отныне они будут в безопасности.

Разумеется, здесь есть ещё одна проблема — НАТО. Ведь НАТО, знаете ли, не заинтересовано в прекращении конфликта. Они просто поддерживают его. Им кажется, что, присоединив Швецию и Финляндию, они запугают Россию. Но это не сработает.

Дата выхода в эфир 08 октября 2023 года.