Британский журналист: западные танки на Украине помогают не ВСУ, а оружейным компаниям
РИЧАРД МЕДХЁРСТ, независимый журналист: Я просто хочу сказать, там столько линий обороны, «зубов дракона», которые выглядят как пирамиды из бетона, созданных с единственной целью: блокировать продвижение танков. Поэтому неважно, какой танк вы пришлёте, он всё равно не пройдёт. Даже если он прорвётся, он упадёт в противотанковый ров. Они используют бульдозеры, чтобы рыть такие широкие траншеи, что даже если танк чудесным образом оказался там, он просто провалится в неё и не сможет выбраться. Потом есть минные поля, русские, которые прячутся в лесах с танками, артиллерией. Они могут подбить вас с самолёта, ракетой — это совершенный кошмар.
Тошнотворно, что молодых людей посылают туда, чтобы им оторвало ноги, или на смерть в этих консервных банках. Ради чего? Чтобы люди в Лондоне, Вашингтоне и Нью-Йорке могли заработать? Чтобы поставщики вооружений и производители оружия могли заработать? Ведь в этом весь смысл. Я думаю, это нелепо с военной точки зрения и безнравственно с этической точки зрения.
И знаете, неудивительно, что украинцы не побеждают. Российские войска не заинтересованы в продвижении. Их единственной целью является Донбасс и восточные регионы Украины, где живут русскоязычные украинцы, или, скорее, этнические русские, ставшие мишенью для нацистов на Украине, оклеветанные и подвергавшиеся дискриминации со стороны украинского правительства после «майдана». И Россия действительно добилась успеха в деле обеспечения защиты и включения их в состав России, где отныне они будут в безопасности.
Разумеется, здесь есть ещё одна проблема — НАТО. Ведь НАТО, знаете ли, не заинтересовано в прекращении конфликта. Они просто поддерживают его. Им кажется, что, присоединив Швецию и Финляндию, они запугают Россию. Но это не сработает.
Дата выхода в эфир 08 октября 2023 года.
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