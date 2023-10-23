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Der Standard: «каскад конфликтов» угрожает расшатать мировой порядок

Материал представлен в переводе ИноТВ
Всё новые конфликты разгораются сейчас по всему миру, пишет Der Standard. Былые надежды на построение миропорядка, базирующегося на демократии и праве, оказались иллюзией. Россия идёт курсом территориальной экспансии, а Китай пытается лишить США господствующего положения в мире. «Вирус великодержавности» поразил даже средние державы: Турцию, Иран и Саудовскую Аравию. При этом все созданные за последние десятилетия международные инструменты сдерживания подобного рода угроз перестали работать, отмечает автор статьи Штефан Лене.
Der Standard: «каскад конфликтов» угрожает расшатать мировой порядок
AP
Мир сейчас столкнулся с целым каскадом конфликтов по всему миру, пишет Der Standard. Боевые действия на Украине, нападение Азербайджана на Нагорный Карабах, нестабильность на севере Косова, военные перевороты в Африке. И кульминацией всего это стала атака ХАМАС на Израиль, из-за которой теперь может вспыхнуть весь Ближний Восток. У каждого из этих событий свои причины и исторические предпосылки, но есть ряд факторов, которые в целом объясняют, почему в последнее время насилия в мире стало больше, отмечает автор статьи Штефан Лене.
 
В первую очередь это связано с возвращением в нашу жизнь геополитики. Надежды на создание мирового порядка, базирующегося на принципах демократии и права, оказались иллюзиями. Из-за внутреннего раскола и большого количества внешних вызовов США стали терять свою роль мирового лидера. Россия двинулась курсом территориальной экспансии. Китай же хочет лишить американцев господствующего положения в мире. «Вирус великодержавности» поразил также средние державы — Турцию, Иран и Саудовскую Аравию, что привело к ряду региональных конфликтов.
 
При этом все имеющиеся средства противодействия подобного рода посягательствам на мировой порядок перестали работать. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, Международный уголовный суд и вся глобальная архитектура по мирному урегулированию конфликтов не могут ничего противопоставить нынешней геополитической динамике. Долгое время экономические санкции были любимым инструментом Запада, но и они утрачивают свою эффективность, так как всё больше стран к ним не присоединяются.
 
Нынешняя ситуация связана ещё и с тем, что Запад в целом утратил свою былую экономическую мощь, продолжает издание. В 1989 году на страны «Большой семёрки» приходилось 70% мирового ВВП, но сейчас, в 2023 году, это всего лишь 40%. В 2000-е годы иногда хватало одного лишь слова госсекретаря США, чтобы урегулировать кризис. Сегодня же подобные призывы не приносят никаких результатов. Отказ глобального Юга присоединяться к штрафным мерам Запада против России свидетельствует о накопившейся у него большой обиде на Европу и США, которые долгое время занимали господствующее положение в мире. И нынешний палестино-израильский конфликт может углубить этот раскол, так как Запад оказывает Тель-Авиву одностороннюю поддержку.
 
Происходящее сейчас — это большая трагедия в том числе и потому, что последние 50 лет были самыми мирными в истории человечества, отмечает Лене. На самом деле многие страны и по сей день отдают предпочтение мирному урегулированию разногласий, ведь только так можно обеспечить непрерывный экономический прогресс, а также справиться с большими транснациональными угрозами. И до тех пор, пока эти государства будут сотрудничать, у них будет возможность сломать деструктивную динамику последних месяцев.
 
Главное, что для этого нужно сделать, это не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке и обеспечить поддержку Украине. Необходимо доказать, что насилие не окупается. Это самый действенный подход для того, чтобы избежать повторения подобных попыток в будущем. В долговременной перспективе необходимо также улучшить и расширить международный инструментарий урегулирования кризисов. Это будет возможно только в том случае, если западные государства заключат некое подобие равного партнёрства со странами глобального Юга. От последовательного сотрудничества конструктивных сил будет зависеть, получится ли остановить дальнейшее раскручивание спирали насилия, заключает автор.
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