Конфликт между Израилем и ХАМАС может стать для Соединённых Штатов удобным предлогом увести внимание мировой общественности и выйти из провальной прокси-войны против России на Украине. Об этом в интервью порталу SwebbTV заявил аналитик Магнус Стенлунд. Ну а если Вашингтон объяснит такой шаг «необходимостью перераспределить ресурсы», то отказ от поддержки Киева ему могут и вовсе простить.

Кровавый конфликт между Израилем и ХАМАС может стать для Соединённых Штатов удобным предлогом увести внимание мировой общественности и выйти из провальной прокси-войны против России на Украине. Ну а если Вашингтон объяснит такой шаг «необходимостью перераспределить ресурсы», то отказ от поддержки Киева ему могут и вовсе простить. Об этом в интервью порталу SwebbTV заявил аналитик Магнус Стенлунд.

Внимание средств массовой информации переместилось с Украины на происходящее в Израиле, и кому-то это может показаться очень уместным, поскольку украинский конфликт обернулся для Запада крупным провалом. В конечном итоге внимание может сместиться ещё больше на кризис в Израиле и Палестине, потому как существует риск распространения вооружённого противостояния на другие страны.

По мнению Стенлунда, такие признаки есть и на финансовом рынке. В нынешней ситуации мир будет «гораздо больше сосредоточен» на Израиле, чем на Украине, где уже «мало что происходит». СМИ ежедневно транслируют одно и то же изо дня в день, однако ввиду отсутствия «хороших новостей» журналистам приходится писать хоть что-нибудь о происходящем на Украине.

США и НАТО будут вынуждены отказаться от Украины, ведь на самом деле они уже её бросили, пояснил Стенлунд. В любом случае американцы могут воспользоваться палестино-израильским конфликтом как причиной для перенаправления своей помощи.

Возможно также, что западные страны будут пытаться манипулировать ситуацией и, например, совершат атаку под чужим флагом, в которой обвинят Россию. Это может произойти, поскольку совершенно очевидно, что Россия победит. В завершение статьи SwebbTV напоминает, что недавно были разрушены несколько подводных трубопроводов — между Финляндией и Эстонией и между Швецией и Эстонией.