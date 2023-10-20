Asharq Al-Awsat: обострение конфликта на Ближнем Востоке играет на руку России

Москва испытывает огромную радость из-за того, что Вашингтону предстоит тяжёлое испытание. Как пишет Asharq Al-Awsat, оно проверит на прочность эффективность военного и политического влияния США во всём мире, поскольку Америке нужно будет поддерживать сразу двух союзников в двух разных военных конфликтах.

Некоторые военно-политические ситуации играют на руку России. Как пишет Asharq Al-Awsat, если конфронтация между ХАМАС и Израилем перерастёт в крупное противостояние на всём Ближнем Востоке, то главная мечта Москвы сбудется. Соединённые Штаты уже сейчас затягивает в трясину на Ближнем Востоке и регионе Персидского залива, не меньшую, чем когда-то во Вьетнаме и Ираке.

Как отмечает автор статьи, отчасти это связано с международной новостной повесткой дня. Москва делает ставку на то, что звон оружия на Востоке будет громче, чем звуки украинского кризиса, и Украина отойдёт на второй план в глазах мирового сообщества.

Кроме того, начало широкомасштабной военной конфронтации на Ближнем Востоке стало бы неоценимым благом для президента России Владимира Путина. Это привело бы к росту цен на нефть, что, несомненно, в интересах Москвы, чья казна снова наполнится, и усилило бы давление на европейские страны.

«Путин орлиным взором наблюдает за военными передвижениями Соединённых Штатов в водах Средиземного моря и понимает, что начало широкомасштабной конфронтации означает распыление сил Пентагона, который будет вынужден разделить имеющиеся вооружения между Украиной и своими союзниками на Ближнем Востоке», — пишет автор статьи.

Кроме того, трясина для Америки в регионе Ближнего Востока и Персидского залива — это мечта не только Москвы, но и Пекина, её самого прагматичного союзника. С одной стороны, это снизит давление на Китай в водах Тихого океана, а с другой — упрочит его железную хватку в водах Южно-Китайского моря. Вместе с тем, у китайцев появится возможность изменить в свою пользу баланс сил в районе Тайваньского полуострова.

«Москва испытывает огромную радость из-за того, что Вашингтону предстоит тяжёлое испытание, которое проверит на прочность эффективность его военного и политического влияния во всём мире, — поддержка двух союзников в двух разных военных конфликтах. Политический прагматизм, представленный войной в Газе, был преподнесён русским на блюдечке с голубой каёмочкой», — заключает автор материала.