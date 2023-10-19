Responsible Statecraft Оригинал

RS: США не стоит жертвовать благополучием Европы ради Украины

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Затягивание украинского конфликта является угрозой для стратегических трансатлантических интересов США. Как пишет Responsible Statecraft, Вашингтон рискует принести в жертву Европу, экономика которой уже серьёзно пошатнулась из-за кризиса, однако именно процветание ЕС — важнейшая основа американской власти и влияния в мире.
RS: США не стоит жертвовать благополучием Европы ради Украины
AP

Чем дольше США будут способствовать затягиванию украинского конфликта, тем больше будет угроз для их стратегических трансатлантических интересов. Как пишет Responsible Statecraft, следуя своим нынешним политическим курсом, Соединённые Штаты рискуют принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американское политическое руководство просто обязано осознать эту опасность.

Как отмечает автор материала, сегодня всё говорит о том, что украинское контрнаступление провалилось. Добилась Украина немногого, а потери понесла колоссальные, и нет никаких реальных оснований надеяться на её более существенные успехи в будущем году, если учесть соотношение военных и экономических сил Украины и России.

Сталкиваясь с такой реальностью, американские элиты всё чаще официально и неофициально говорят о бессрочных поставках оружия и военной поддержке Украины. Однако нужно помнить, что не Украина, а Западная и Центральная Европа более 100 лет находятся в центре жизненно важных американских интересов на европейском континенте. Более того, если Западной Европе и Евросоюзу будет нанесён серьёзный ущерб, это лишит Украину всех шансов на процветание и стабильность в будущем, так как это зависит прежде всего от связей с ЕС, а не с США.
 
Авторы идеи бессрочной помощи, отмечает автор портала, полностью игнорируют её последствия для Европы и для американских интересов в Европе. Это не имело бы существенного значения, будь европейские страны экономически успешными и политически стабильными. Но это далеко не так, и таких успехов и стабильности у них становится всё меньше.
 
Кроме того, сегодня в США появилась новая тенденция, когда американцы поздравляют себя с тем, что им в результате конфликта на Украине удалось подчинить Европу американской стратегии. Но они недооценивают угрозу Европе и американским интересам на континенте. Это в основном внутренняя угроза, ставшая результатом смертоносной смеси из экономического застоя, неконтролируемой миграции и политического экстремизма. Её еще больше усугубили боевые действия на Украине. Если такие тенденции сохранятся, Европу разобьёт экономический и политический паралич.
 
Как заключает автор статьи, экономическое процветание и либеральная демократия в Европе — это важнейшая основа американской власти и влияния в мире, следовательно, это важнейший национальный интерес США. Без них экономическое могущество США серьёзно ослабнет, а по престижу демократии будет нанесён мощный удар. Америке нет никакого смысла представлять себя лидером демократии в Азии, если она потерпит неудачу в Европе. Если американские аналитики считают, что Украина не сможет одержать победу, Вашингтон ради Европы и ради важнейших интересов США должен приложить все усилия для скорейшего достижения мира.
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