Затягивание украинского конфликта является угрозой для стратегических трансатлантических интересов США. Как пишет Responsible Statecraft, Вашингтон рискует принести в жертву Европу, экономика которой уже серьёзно пошатнулась из-за кризиса, однако именно процветание ЕС — важнейшая основа американской власти и влияния в мире.

Чем дольше США будут способствовать затягиванию украинского конфликта, тем больше будет угроз для их стратегических трансатлантических интересов. Как пишет Responsible Statecraft, следуя своим нынешним политическим курсом, Соединённые Штаты рискуют принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американское политическое руководство просто обязано осознать эту опасность.

Как отмечает автор материала, сегодня всё говорит о том, что украинское контрнаступление провалилось. Добилась Украина немногого, а потери понесла колоссальные, и нет никаких реальных оснований надеяться на её более существенные успехи в будущем году, если учесть соотношение военных и экономических сил Украины и России.

Сталкиваясь с такой реальностью, американские элиты всё чаще официально и неофициально говорят о бессрочных поставках оружия и военной поддержке Украины. Однако нужно помнить, что не Украина, а Западная и Центральная Европа более 100 лет находятся в центре жизненно важных американских интересов на европейском континенте. Более того, если Западной Европе и Евросоюзу будет нанесён серьёзный ущерб, это лишит Украину всех шансов на процветание и стабильность в будущем, так как это зависит прежде всего от связей с ЕС, а не с США.

Авторы идеи бессрочной помощи, отмечает автор портала, полностью игнорируют её последствия для Европы и для американских интересов в Европе. Это не имело бы существенного значения, будь европейские страны экономически успешными и политически стабильными. Но это далеко не так, и таких успехов и стабильности у них становится всё меньше.

Кроме того, сегодня в США появилась новая тенденция, когда американцы поздравляют себя с тем, что им в результате конфликта на Украине удалось подчинить Европу американской стратегии. Но они недооценивают угрозу Европе и американским интересам на континенте. Это в основном внутренняя угроза, ставшая результатом смертоносной смеси из экономического застоя, неконтролируемой миграции и политического экстремизма. Её еще больше усугубили боевые действия на Украине. Если такие тенденции сохранятся, Европу разобьёт экономический и политический паралич.

Как заключает автор статьи, экономическое процветание и либеральная демократия в Европе — это важнейшая основа американской власти и влияния в мире, следовательно, это важнейший национальный интерес США. Без них экономическое могущество США серьёзно ослабнет, а по престижу демократии будет нанесён мощный удар. Америке нет никакого смысла представлять себя лидером демократии в Азии, если она потерпит неудачу в Европе. Если американские аналитики считают, что Украина не сможет одержать победу, Вашингтон ради Европы и ради важнейших интересов США должен приложить все усилия для скорейшего достижения мира.