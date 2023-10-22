WSJ: Байден хотел покончить с вечными войнами, но ввязывается уже во второй конфликт

Джо Байден пришёл на пост президента, обещая покончить с войнами, в которых принимают участие США. И в первые два года правления ему это даже удавалось, пишет The Wall Street Journal. Но потом он решил оказывать помощь Украине, а теперь предлагает выделить оружие и для Израиля. Автору статьи нынешняя ситуация напоминает обстановку после терактов 11 сентября.

Президент Байден пришёл в Белый дом с призывом положить конец «вечным войнам», которые занимали Америку на протяжении двух десятилетий, пишет The Wall Street Journal. Вместо этого он хотел сосредоточиться на внутренних приоритетах США. Но война в Палестине способна этим планам помешать, пишет автор статьи.

После нападения ХАМАС Байден оказал решительную поддержку Израилю. Так, он даже отправился в Тель-Авив, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Чтобы международное сообщество не считало, что США поддерживают только Израиль, Байден объявил о пакете гуманитарной помощи на сумму $100 млн для Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Кроме того, Байден договорился, чтобы в Газу пропустили первые 20 грузовиков с гуманитарными грузами. Правда, этот конвой был задержан из-за ремонта дорог после израильских бомбардировок. Да и ВОЗ назвала эту помощь США «каплей в море».

Этот уже второй конфликт во время президентского срока Байдена, в который Штаты вложили свою мощь и престиж, пишет автор статьи. Внешние конфликты требуют внимания администрации, способны омрачить кампанию по переизбранию Байдена, которую он надеялся сосредоточить на своих экономических и внутренних показателях, и отвлечь ресурсы от противодействия Китаю.

Байдену уже приходится бороться с американской общественностью, которая скептически относится к американской поддержке Украины и длительному участию в конфликтах за рубежом. Американские конгрессмены не могут принять пакет поддержки Украины, Израиля и других союзников, потому что они не могут договориться о том, кто станет спикером.

Хотя американцы по большей части поддерживают Израиль, поведение Байдена никак не смогло поднять ему низкие рейтинги. Если же конфликт перерастёт в более широкое противостояние на Ближнем Востоке, это может нанести ущерб мировой экономике, подтолкнув к росту цены на энергоносители. Они и без того увеличились за последнее время, что привело к инфляции, в которой американские потребители обвиняют Байдена.

Два опроса, опубликованные на этой неделе, показали, что 85% респондентов обеспокоены расширением войны на Ближнем Востоке. Менее половины американцев поддерживают идею отправить Израилю оружие и боеприпасы.

И Байден в своей речи затронул проблему усталости американцев, которые считают, что США не следует тратить свои ресурсы на войны других стран. Он описал Украину и Израиль как демократии, которым угрожают агрессоры. Автор статьи отмечает, что идея борьбы демократических и авторитарных государств была движущей силой администрации Байдена.

Решение Байдена вывести американские войска из Афганистана после 20 лет войны было отчасти направлено на переориентацию приоритетов внутрь страны. И за первые два года пребывания у власти Байден смог выделить сотни миллиардов долларов на модернизацию инфраструктуры США, развитие производства полупроводников и экологически чистой энергетики, а также оживление производства, чтобы сделать США более конкурентоспособными с Китаем. И расчёт был на то, что инвестиции внутри США станут главной темой предвыборной кампании.

Впрочем, теперь помощники Байдена хотят адаптировать для этого международную повестку, показав Байдена «устойчивым лидером в неспокойные времена». Ожидается, что борьба между демократиями и автократиями останется частью его программы на 2024 год.

Ближний Восток теперь оказывается в центре внимания администрации. Ей приходится круглосуточно заниматься всеми аспектами: поддержкой Израиля, сдерживанием конфликта и мобилизацией поддержки внутри страны и за рубежом. И внутри неё появляются разногласия. В четверг госсекретарь США Блинкен даже направил письмо сотрудникам Госдепартамента и дипломатической службы, призывая к спокойствию и заявляя, что, хотя Израиль имеет право защищать себя, «важно то, как он это делает».

Ряд американских чиновников считают, что Штатам вряд ли удастся удержать от вступления в конфликт другие страны. В итоге Госдеп даже выпустил призыв к американским гражданам соблюдать осторожность за рубежом. Автор статьи в The Wall Street Journal пишет, что эта ситуация напоминает события после терактов 11 сентября 2001 года.