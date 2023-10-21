Полковник Макгрегор: наземная операция в Газе предвещает тотальную войну на Ближнем Востоке

Вторжение в сектор Газа не только не поможет Израилю нейтрализовать ХАМАС, но и спровоцирует войну с другими ближневосточными державами, предупреждает отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его словам, не только Иран, но и Турция могут вспомнить о своих обидах на Тель-Авив. «Это война, которую невозможно выиграть», — подчёркивает Макгрегор.

Как можем мы, Соединённые Штаты и Запад, избежать Армагеддона?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Это вопрос, который должен интересовать каждого в Вашингтоне и который, к сожалению, редко задают. Думаю, главная трудность для американцев — даже в большей степени, чем для израильтян — заключается в том, чтобы понять, насколько существенно изменился мир со времён последней большой войны, в которой израильтяне был вынуждены сражаться. Это было в 1973 году.



Некоторые из ваших экспертов и зрителей, возможно, помнят, что в 1973 году Израиль атаковала Сирия с востока и севера, одновременно с этим с юга и запада напал Египет. Проблема в том, что у Египта были очень ограниченные цели, египетский президент не был заинтересован в разрушении или уничтожении Израиля, он хотел лишь вернуть под свой контроль утраченные в 1967 году территории. Так что он пересёк канал, выстроил оборону и этим ограничился. Сирийцы, конечно, попытались прорваться, и некоторое время положение было отчаянное. Но израильтяне смогли сначала отразить эту угрозу, а затем полностью переключили своё внимание на Египет.



В этот раз ситуация совсем другая. Во-первых, изменились вооружения. Запасы ракет и реактивных снарядов в регионе огромны. Только у «Хезболлы» их, по приводимым оценкам, порядка 130 тысяч. Что уж говорить о других силах в регионе! Уже такого арсенала достаточно, чтобы уничтожить значительную часть Израиля.



Но есть ещё вот какая проблема с ХАМАС, «Хезболлой» и всеми остальными в регионе. Всех остальных в регионе тошнит от Израиля, точно так же, как многих в мире и в Европе тошнит от нас. Я имею в виду, что мы на пороге тотальной войны. И этого как будто никто не понимает.



Если израильтяне войдут в Газу… По-моему, это для них очень неблагодарное дело, однако они, похоже, полны решимости… Если они так сделают, они не только потеряют солдат, они не сумеют уничтожить тысячи боевиков ХАМАС. Кого-то уничтожат, но не всех. Они совсем не уладят своих проблем с людьми ХАМАС, с людьми на Западном берегу, а весь остальной регион готов начать войну!



Задумайтесь! Речь идёт не только об Иране. У Ирана есть вооружённые формирования, которые могут атаковать нас, всех, кто работает в Ираке и Сирии. Это одна сторона проблемы. Иранцы не будут пытаться атаковать Израиль оперативно-тактическими баллистическими ракетами, потому что израильтяне сказали, что применят ядерное оружие.



Другое дело Турция. У турок есть обиды на израильтян. Всего несколько лет назад они пытались доставить в Газу гуманитарную помощь, израильтяне взяли их корабль на абордаж, убили нескольких их граждан и не пропустили гуманитарную помощь. Такие вещи не способствуют поддержке и дружбе со стороны Турции. И не стоит забывать, что господин Эрдоган — фактически главная военная сила в суннитском мире.



И, наконец, есть пакистанцы, которые очень тесно сотрудничают с турками, и они ясно дали понять, что предоставят туркам ядерные боеголовки и другие средства, если это потребуется, чтобы удержать Израиль от применения ядерного оружия. Наконец, у Турции самые большие военно-воздушные силы и армия в регионе, турки могут отправить на поле боя два миллиона человек — на это им потребуется чуть больше месяца. И турки сражаются яростно.



Всё это предвещает крах израильтянам, если они начнут наступление на Газу. То, что я сейчас описал, это война, которую невозможно выиграть. Даже та воздушная мощь, которую могут предоставить Соединённые Штаты, не будет достаточной. И мы все знаем, что у нас там нет войск, у нас сейчас просто-напросто не так много солдат или морских пехотинцев.



Дата выхода в эфир 19 октября 2023 года.