Le Figaro: из-за двойных стандартов Запада от него отворачивается глобальный Юг

За одни и те же действия Запад Россию критикует, а Израиль поощряет, пишет обозреватель Le Figaro. И страны Юга видят такие двойные стандарты, и это подпитывает их ненависть и негодование. Для большинства развивающихся стран Израиль — это прежде всего колониальная держава, которую нужно осудить и с которой нужно бороться, пишет автор статьи.

«Возвращение палестино-израильского конфликта на передний план подчёркивает, что демократическим странам необходимо разоружить спираль ненависти и негодования, которая вот-вот захлестнёт Юг», — пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере.

По его словам, ХАМАС достиг того, чего хотел. Палестинский вопрос вернулся в центр повестки дня. Лидеры арабского мира приостановили нормализацию отношений с Израилем, чтобы показать солидарность с палестинцами. Наконец, после осуждения массовых убийств, совершённых боевиками ХАМАС, мировая общественность перешла к осуждению израильских бомбардировок Газы и роста числа жертв среди гражданского населения.

«Антисемитизм возродился во всём мире», — пишет автор статьи. Во Франции и Бельгии произошли нападения на этой почве, в мусульманских странах вспыхнули массовые демонстрации против Израиля, США, Франции и в целом Запада.

«Дипломатическое наступление Джо Байдена потерпело поражение», — отмечает обозреватель. Поездка американского президента на Ближний Восток ограничилась Израилем, запланированный в Аммане саммит с участием лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии Махмуда Аббаса был отменён. В свою очередь, ЕС «полностью дискредитировал себя», погрузившись в разногласия по поводу сложившейся обстановки.

Возобновление палестино-израильско конфликта увеличивает разрыв между Югом и Западом, даже несмотря на то, что Индия, Кения и Камерун проявляют осторожность. «Для большинства развивающихся стран Израиль — это прежде всего колониальная держава, которую нужно осудить и с которой нужно бороться. Конфликт с палестинцами считается символом двойных стандартов демократических стран в отношении универсальных ценностей», — пишет обозреватель. Те действия России на Украине, которые Запад называет военными преступлениями, он считает допустимыми, если их совершает Израиль.

«Таким образом, война на Ближнем Востоке ускоряет сближение между Югом и авторитарными империями против западных демократий», — пишет автор статьи. Он отмечает, что Китай собрал 130 стран на форуме, посвящённом Новому шёлковому пути. Москве конфликт на Ближнем Востоке тоже выгоден, поскольку он отвлекает внимание от Украины. А Иран укрепляется как заклятый враг Израиля.

При этом у развивающихся стран есть ощущение, что Запад считает свои проблемы проблемами мира, а проблемы мира — не своими. Вспышка негодования против Запада происходит на основе проблем, связанных с разрушением колониализма, и этот вопрос «стал оружием массового разрушения демократии», пишет автор статьи. Но при этом он настаивает, что хотя на Западе и есть проблемы, отдельные люди и меньшинства пользуются равными правами, тогда как в других странах нетитульные народы притесняются.

Николя Бавере настаивает, что западным демократиям «жизненно важно восстановить мощь, авторитет и имидж». То есть им нужно преодолеть внутренний кризис, который заставляет их отрицать собственные же ценности. К тому же они должны «работать с Югом, но не преподавать невнятные уроки в области управления, а вносить свой вклад в решение конкретных проблем: доступ к продовольствию, энергии и здравоохранению, инфраструктуре, борьба с чрезмерной задолженностью, безопасность».

Но главное, как считает автор статьи, — отстаивать свои ценности. «Крайне важно на деле показать, что демократия остаётся единственным политическим режимом, для которого каждая жизнь имеет значение и все жизни равны. И палестино-израильский конфликт является лакмусовой бумажкой для этого», — пишет обозреватель Le Figaro.