RND: палестино-израильский конфликт рассорил Запад и глобальный Юг

Война в Израиле углубляет политический раскол на Западе и во всём мире, пишет RND. Россия, Китай и Иран извлекают выгоду из разжигания антиизраильских настроений среди арабов и мусульман. А односторонняя поддержка Тель-Авива со стороны США и Европы угрожает их сближению с глобальным Югом. Не исключено, что и в самих западных странах отношение к Израилю может смениться с поддержи на критику, отмечает немецкий эксперт Стефан Вопель.

Палестино-израильский конфликт — и особенно его расширение — может привести к политическому расколу на Западе и в остальном мире, пишет RND. «С глобальной точки зрения война на Ближнем Востоке может усилить врагов мирового порядка, базирующегося на правилах», — считает немецкий эксперт по Израилю из Фонда Бертельсманна Стефан Вопель. По его словам, России, Китаю, а также Ирану выгодно разжигание антиизраильских настроений среди арабов и мусульман.

В то же время нынешний конфликт на Ближнем Востоке угрожает сближению Запада и глобального Юга, так как США и Европа безоговорочно поддерживают Тель-Авив. Есть угроза, что отношение к Израилю может измениться и в самих западных странах. Чем дольше будет длиться военная операция против ХАМАС и чем больше будет жертв среди гражданского населения, проживающего в секторе Газа, тем активнее поддержка Израиля будет трансформироваться в критику.

В Германии уже сейчас политики и общество по-разному реагируют на события на Ближнем Востоке, отмечает Вопель. С одной стороны, немецкие политики говорят о праве Тель-Авива на самооборону, но в то же время призывают к соблюдению соразмерности ответа в рамках международного права. Граждане же ФРГ всё чаще выступают с критикой в адрес Израиля.

При этом в стране растёт риск нападений на еврейские учреждения на почве антисемитизма. Число насильственных преступлений уже сейчас значительно выросло. Вопель призывает обеспечить защиту евреям. По его словам, у них должна быть возможность проживать в стране мирно и без страха, независимо от того, что происходит на Ближнем Востоке.