Помощь США и их союзников правительству Зеленского является чудовищной и аморальной, поскольку она лишь способствует гибели украинцев, заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works профессор Миссисипского университета Джозеф Аткинс. По словам эксперта, Байден и его европейские коллеги намеренно затягивают конфликт только потому, что на кону в нём стоит их политическое будущее.

К вопросу о деньгах и оружии, которые они (западные союзники. — ИноТВ) отправляют на Украину. Такой поход к Украине приносит ей пользу или вредит?

ДЖОЗЕФ АТКИНС, профессор журналистики Миссисипского университета: Он вредит Украине. Он вредит украинскому народу. Что есть Украина без украинского народа? Украинский народ каждый день гибнет на полях сражений, в своих сёлах и городах, где бушует конфликт.

Продолжение этого конфликта приведёт лишь к новым смертям. Это не значит, что они победят. Им не выиграть эту войну. Они уже её проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально.

И всё это делается сугубо по политическим причинам. Речь не только про Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это также служит их цели. Эти политики — Макрон и другие — поставили на кон в украинском конфликте своё политическое будущее.

И если ситуация ухудшится, что произойдёт с их политическим будущим? Поэтому они думают о своём политическом выживании и, следовательно, о том, чтобы Украина протянула, по крайней мере, до конца их следующих выборов.

Но, на мой взгляд, среди людей растёт беспокойство, в первую очередь, в Европе, да и в Соединённых Штатах тоже. Мы уже наблюдаем это в палате представителей и в конгрессе. Так что борьба за продолжение украинского конфликта будет становиться всё более и более тяжёлой. Особенно с учётом того, что сейчас происходит в Израиле.

Израиль по-прежнему пользуется очень сильной поддержкой в конгрессе. Я думаю, она гораздо больше, чем у Украины. И поэтому, если они (американские законодатели. — ИноТВ) будут решать, какую именно войну мы собираемся поддержать, то выберут Израиль.

Дата публикации 19 октября 2023 года.