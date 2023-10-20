WSWS: обещая миллиарды Израилю и Украине, Байден втягивает США в новый глобальный конфликт

Недавнее обращение американского президента к нации преследовало одну очевидную цель. Он решил использовать ближневосточный кризис, чтобы увеличить и без того раздутые военные расходы Америки в тщетной попытке добиться её мирового господства, пишет World Socialist Web Site.

Накануне американский президент обратился с телеобращением к нации. Он призвал увеличить расходы на опосредованную войну НАТО против России на Украине и агрессию Израиля против палестинцев, пишет World Socialist Web Site.

По словам издания, сама по себе речь Байдена не представляла собой серьёзную попытку убедить зрителей или рационально объяснить внешнюю политику США. Она состояла из ряда непоследовательных фраз и включала откровенно бессмысленное сравнение ХАМАС с Владимиром Путиным.

Но всё же ключевая цель его выступления была ясна как день. Глава Белого дома решил использовать новый ближневосточный кризис, чтобы протолкнуть через конгресс законопроект, который позволит увеличить поддержку правительства Зеленского после провала летнего наступления ВСУ.

И действительно, по данным The NewYorkTimes, из $100 млрд, которые запрашивает Байден, $60 млрд должны пойти на финансирование киевского режима. Эта сумма почти вдвое превышает ту, что президент запрашивал у конгресса в августе, обращает внимание WSWS.

Вместе с тем в «бессвязном» обращении главы Белого дома отчётливо проглядывал ещё один главный посыл: Америка стремительно движется к глобальной войне. А «так называемый главнокомандующий» требует выделить ещё $100 млрд вдобавок к $1 трлн расходов Пентагона, чтобы профинансировать этот «взрыв военной агрессии», считает издание.

Хотя Байден объявил, что сейчас мир переживает «переломный момент», нельзя сказать, что война является чем-то новым для Соединённых Штатов. Напротив, на протяжении более 30 лет страна участвовала во множестве конфликтов, вторгалась, оккупировала и бомбила огромное количество государств.

Новым является превращение этих войн в более общий конфликт, о контурах которого можно судить по законопроекту, предлагаемому Байденом. Он направлен на расширение войны против России, использование конфликта между Израилем и палестинцами для развязывания нового противостояния с Ираном и подготовку к неминуемой конфронтации с Китаем, отмечает WSWS.

Вашингтон формирует поле битвы, представляющее собой один непрерывный фронт в глобальном конфликте, целью которого является американское доминирование в Евразии. Это сочетается с усилиями по защите «заднего двора» в Западном полушарии путём милитаризации границы с Мексикой и устранения «политических неудобств и потенциальных препятствий», таких как Венесуэла, Никарагуа и Куба.

По мнению издания, нет ничего удивительного, что эта программа по глобальному завоеванию, которую проводит американское правительство, отдаёт манией величия. Ведь за Байденом стоят мегаломаны с Уолл-стрит и из Пентагона. Более того, президент даже использовал язык финансистов, приводя аргументы в пользу следующих огромных трат на вооружённые силы и военную промышленность. «Это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды американской безопасности на протяжении нескольких поколений», — заявил он.

В итоге американским рабочим придётся пожертвовать своим уровнем жизни и социальными льготами, а также жизнями своих сыновей и дочерей. Но война, безусловно, принесёт пользу Raytheon, Boeing и Lockheed Martin, а также крупным банкам и хедж-фондам, которые их контролируют.

Дискредитированные американские СМИ, несомненно, будут превозносить речь Байдена как мастерский политический ход. «Но как бы они ни стремились прославить этого полудряхлого представителя маразматического и преступного империализма, США не способны завоевать мир, а лишь уничтожить его своим ядерным арсеналом», — подчёркивает World Socialist Web Site.