TAC: американская помощь лишь усугубит антидемократические тенденции киевского режима
Американская помощь должна поставить Украину на путь постоянной зависимости от США, который в США чаще всего называют «израильской моделью». Такая модель означает, что Вашингтон даже в отсутствие официального договора о союзнических отношениях будет предоставлять Киеву значительную финансовую, экономическую и военную помощь, разведывательные данные, а также оказывать дипломатическую поддержку, не получая взамен практически ничего. Однако, пишет The American Conservative, события в Израиле наглядно показали, что данная модель оказалась чрезвычайно проблематичной.
Как отмечает автор материала, такая политика подталкивает израильское правительство к беззаконию и к тупиковым действиям. Среди них длящаяся 16 лет незаконная блокада 2,3 млн жителей Газы, где отношение примерно следующее: мы можем поступать, как пожелаем, потому что американцы стоят за нами.
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