Der Tagesspiegel: Россия продолжает зарабатывать миллиарды на сырьевой торговле с ЕС

С начала боевых действий на Украине ЕС принял 11 пакетов антироссийских санкций, но торговля сырьём продолжает приносить Кремлю миллиарды евро, сообщает Der Tagesspiegel. Связано это с тем, что Европа не смогла отказаться от поставок так называемых критически важных, или «стратегических», ресурсов. Более того, в Брюсселе опасаются, что разрыв торговых отношений будет Москве только выгоден.

С начала боевых действий на Украине ЕС принял против России уже 11 пакетов санкций, пишет Der Tagesspiegel. С тех пор европейцы перестали покупать российские нефть, уголь, сталь и древесину, но в санкционном режиме всё равно остаётся большая брешь, а именно поставки 34 видов так называемого критически важного, или «стратегического», сырья, незаменимого в производстве электроники, солнечных панелей, электромобилей, самолётов и оборонной продукции.

С марта 2022 года по июль 2023 года ЕС импортировал таких ресурсов на сумму €13,7 млрд, отмечает немецкое издание. Доходы от их продажи идут прямо в российский бюджет и используются в том числе для финансирования боевых действий на Украине. США и Великобритания внесли многие из тех российских горнодобывающих предприятий, которые занимаются добычей стратегического сырья, в санкционные списки. ЕС же ввёл штрафные меры против их владельцев, но не самих компаний.

В результате в союз продолжает в большом количестве поступать титан, палладий, никель, медь, платина, родий и алюминий. И логичным было бы прекратить эту торговлю, как это было сделано с товарами и продукцией из других сфер, но этого не происходит. В ответ же на вопрос: «Почему никто ничего не предпринимает?» в Брюсселе слышно только «неловкое молчание». Только один чиновник ЕС, который согласился дать комментарий анонимно, объяснил, что санкции тщательно продуманы, чтобы с одной стороны добиться желаемых целей, а с другой — защитить интересы ЕС.

Выход из сырьевой торговли с Россией — особенно если он будет слишком быстрый — дастся Европе с большим трудом, пояснил он. Ведь прекращение отношений может привести к росту цен на мировом рынке. Это сильно навредит европейским покупателям, а вот Москве, наоборот, принесёт большую выгоду. Так что вместо этого Европейский союз пытается снизить свою зависимость от российских ресурсов за счёт развития собственной горнодобывающей промышленности, а также диверсификации торговых партнёров.