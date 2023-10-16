Sky News Australia: своей бездумной внешней политикой Байден тянет на дно всю страну

США сами виноваты в том, что сейчас происходит в Израиле и в самой Америке, утверждает Sky News Australia. Они превратили Иран в своего «привилегированного партнёра» ещё при Обаме, а Байден осознанно усиливал Иран, позволяя ему качать свою нефть. Теперь, когда экономика и энергетика США находятся на грани кризиса, они особенно уязвимы перед своими соперниками.

Есть много причин, которые, на мой взгляд, привели к тому, что происходит сейчас. Одна из них связана с фундаментальным сдвигом, произошедшим в США при Бараке Обаме, когда Иран стал привилегированным партнёром Америки на Ближнем Востоке вместо Израиля. А вторая — это практическая проблема, которую администрация сама себе создала, а именно: усилив Иран и ослабив Америку — причём, я бы добавил, сделав и то, и другое намеренно, — демократы дали Ирану власть над Соединёнными Штатами, и теперь он может угрожать нам повторением стратегического и нефтяного кризисов, которые в своё время превратили 1970-е годы в кошмар. Помните? Я показываю, насколько я старый, вспоминая те газовые кризисы, но сейчас всё гораздо хуже.

Пока администрация Байдена передавала миллиарды долларов Ирану и позволяла ему качать нефть, она позволила американскому стратегическому нефтяному резерву истощиться до 17-дневного запаса. А из-за геологии подземных пещер, в которых находится или, скорее, находилось это топливо, восполнить запасы снова будет практически невозможно.

Кроме того, администрация Байдена сделала всё возможное, чтобы нефтяные компании не могли бурить новые скважины в США, уничтожив тем самым энергетическую независимость, которую Америка получила при Трампе. Это означает, что враги Америки, как и их друзья-террористы, могут нанести удар клинком инфляции прямо в сердце американской экономики в предвыборный год, сократив производство и увеличив цены. Это ещё больше усложнит жизнь американцев и одновременно наполнит казну мулл в Иране и Владимира Путина — в Москве. Такими темпами мы все окажемся в таком же проигрышном положении, как сам Джо Байден.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.