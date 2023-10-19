19FortyFive: опустошив нефтяные резервы США, Байден не оставил себе места для сырьевого манёвра в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке

Разгорающаяся потенциальная крупномасштабная война на Ближнем Востоке вызывает опасения, что Белый дом распоряжается своими стратегическими нефтяными резервами должным образом. В прошлом году президент США Джо Байден опустошил резерв более чем на 40% с целью ограничения роста цен на топливо по причине украинского конфликта. Несмотря на это, в Белом доме не видят причин для беспокойства. Однако в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и сопутствующего ему скачка цен возможности Байдена по выпуску топлива на мировые рынки будут гораздо более ограниченными.

Стратегический нефтяной резерв Соединённых Штатов (SPR) — крупнейший общеизвестный запас нефти в мире, созданный в 1976 году для смягчения возможных перебоев в поставках, которые начались в результате арабского нефтяного эмбарго в 1973—1974 годах. Он хранится в подземных резервуарах в штатах Луизиана и Техас, и его ёмкость составляет 714 млн баррелей, сообщает 19FortyFive.

Разгорающаяся потенциальная крупномасштабная война на Ближнем Востоке вызывает опасения, что Белый дом распоряжается этим сырьём недолжным образом. В прошлом году президент США Джо Байден опустошил резерв более чем на 40% с целью ограничения роста цен на топливо по причине украинского конфликта. В результате объёмы SPR сократились до минимального уровня с 1980-х годов и на сегодняшний день составляют примерно 351 млн баррелей.

Как отмечает автор статьи, такое расточительство стратегического запаса не оценили сенаторы-республиканцы, которые предупреждали, что американский лидер оставил США уязвимыми перед перебоями в мировых поставках нефти. Стремление Байдена снизить цены на бензин для рядовых американцев политики увязали с его предвыборной кампанией. Текущий обьём оставшегося сырья эквивалентен объёму, который в прошлом году США импортировали всего за 56 дней, что значительно ниже своего пика в 727 млн баррелей при правлении Обамы. Важно отметить, что по состоянию на начало месяца частные американские компании запасли аж 424 млн баррелей.

Несмотря на то что государственные нефтяные резервы находятся на самом низком за последние 40 лет уровне, в Белом доме не видят причин для беспокойства. США — крупнейший в мире производитель нефти, который на сегодняшний день экспортирует чёрного золота больше, чем импортирует. Текущий объём производства находится на рекордно высоком уровне и продолжает расти, даже несмотря на то, что спрос снизился.

Более серьёзная проблема заключается не в том, что Соединённым Штатам не хватит топлива во время кризиса. В случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и сопутствующего ему скачка цен, возможности Байдена по выпуску топлива на мировые рынки будут гораздо более ограниченными.

Если Иран ввяжется в конфликт (что вполне вероятно), то исламская республика может вынужденно сократить добычу на 3 млн баррелей в день. Кроме того, администрация Байдена может ужесточить правила соблюдения санкций, которые могут дополнительно ограничить мировое производство. Этой зимой американским потребителям следует быть готовыми к высоким ценам на топливо и счетам за отопление своих домов, предупреждает 19FortyFive.