Bloomberg: вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС грозит мировой экономике рецессией и ростом инфляции

Конфликт между Израилем и ХАМАС может иметь негативные последствия для мировой экономики и даже привести её к рецессии, если в него будут втянуты и другие страны, сообщает Bloomberg. Новостное агентство видит три сценария развития событий в рамках конфликта. При всех трёх сценариях следует ожидать роста цен на нефть и увеличение инфляции и замедление роста, однако масштабы будут разные.

Вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС, разразившийся на этой неделе, как и войны на Ближнем Востоке в прошлом, способен нарушить работу мировой экономики и даже привести к рецессии, в случае если в конфликт будут втянуты и другие страны, пишет Bloomberg.

При этом такой риск вполне реален, учитывая, что израильская армия готовится к вторжению в сектор Газа в ответ на атаку боевиков палестинской радикальной организации. Число погибших в результате нападения ХАМАС и продолжающихся израильских авиаударов по Газе уже исчисляется тысячами. Есть опасения, что к боевым действиям присоединятся боевики в Ливане и Сирии, поддерживающие ХАМАС.

Более того, дальнейшее обострение может привести Израиль к прямому конфликту с Ираном, который помогает ХАМАС оружием и деньгами. По оценкам Bloomberg Economics, в подобном случае цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель, а мировой рост упасть до 1,7% — подобная рецессия приведёт к сокращению мирового производства примерно на $1 трлн.

Новостное агентство уточняет, что после всех человеческих трагедий, произошедших за последнюю неделю, о таких вторичных эффектах «думать не приходится». И всё же конфликт на Ближнем Востоке может вызвать сотрясение всего мира, так как регион является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевым морским путём. Наиболее ярким примером является война Судного дня 1973 года, которая привела к нефтяному эмбарго и многолетней стагфляции в индустриальных странах.

Сегодня мировая экономика выглядит очень уязвимой. Она всё ещё восстанавливается от инфляции, которая усугубляется российской спецоперацией на Украине и введёнными Западом антироссийскими санкциями. Война ещё в одном регионе, производящем энергоносители, может вновь привести к росту инфляции. При этом более широкие последствия могут быть самыми разнообразными: от возобновления беспорядков в арабском мире до влияния на президентские выборы в США в 2024 году, где цены на бензин играют важнейшую роль в формировании настроений избирателей.

Все эти возможные последствия зависят от того, как будет развиваться война в ближайшие недели или месяцы. Bloomberg видит три варианта развития событий. Первый: боевые действия ограничатся сектором Газа и Израилем. Второй: конфликт перекинется на соседние страны, такие как Ливан и Сирия. Третий вариант: конфликт дойдёт до прямых военных столкновений между двумя противниками в регионе.

Во всех этих случаях направление движения одно и то же — более дорогая нефть, более высокая инфляция и более медленный рост, но масштабы разные. Чем шире распространяется конфликт, тем больше его влияние становится глобальным, а не региональным. При этом Bloomberg уточняет, что прогнозирование в условиях нестабильности последних лет оказывается задачей весьма непростой. Всё же представленные сценарии должны по крайней мере помочь сформировать представление о возможных путях развития событий.

В 2014 году похищение и убийство радикальной организацией ХАМАС трёх израильтян послужило толчком к наземному вторжению в сектор Газа, в результате которого погибло более 2 тыс. человек. Боевые действия не вышли за пределы палестинской территории, и их влияние на цены на нефть и мировую экономику было незначительным. Число погибших за прошедшую неделю уже больше. Тем не менее одной из возможных траекторий развития нынешнего конфликта, по сути, является повторение той трагической истории в сочетании с ужесточением санкций США в отношении иранской нефти.

В этом году Тегеран увеличил добычу нефти на 700 тыс. баррелей в день на фоне оттепели в отношениях с США. Если мир лишится этих баррелей под давлением США, то, по оценкам Bloomberg Economics, цены на нефть вырастут на $3-4. Влияние на мировую экономику при таком сценарии будет минимальным, особенно если Саудовская Аравия и ОАЭ компенсируют потерю иранских баррелей.

Если конфликт распространится на Ливан и Сирию, где Иран поддерживает вооружённые группировки, то он фактически превратится в опосредованную войну между Ираном и Израилем — и экономические издержки возрастут. Обострение конфликта в этом направлении повысит вероятность прямой конфронтации между Израилем и Ираном, что, вероятно, приведёт к росту цен на нефть. Во время короткой, но кровопролитной войны между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году цена на нефть подскочила на $5 за баррель. Сегодня подобный сценарий приведёт к росту цен на 10%, примерно до $94.

Напряжённость может возрасти и в регионе в целом. Египет, Ливан и Тунис находятся в состоянии экономической и политической стагнации. Ответ Израиля на нападение ХАМАС уже вызвал протесты в ряде стран региона. Bloomberg даже не исключает повторение «арабской весны» — волны протестов и восстаний, которые привели к свержению целого ряда правительств в начале 2010-х годов.

Глобальное экономическое воздействие в этом сценарии обусловлено двумя факторами: рост цен на нефть на 10% и снижение риска на финансовых рынках, аналогичное тому, что произошло во время «арабской весны». Это приведёт к замедлению темпов роста мировой экономики и к увеличению мировой инфляции.

И, наконец, есть вариант прямого конфликта между Ираном и Израилем. Сценарий, конечно, маловероятный, но опасный. Он может стать толчком к глобальной рецессии. Резкий рост цен на нефть и падение неликвидных активов нанесут существенный удар по экономическому росту и приведут к росту инфляции. Так как пятая часть мировых поставок нефти осуществляется из региона Персидского залива, цены на неё резко подскочат. Не исключено повторение удара по объектам Aramco со стороны проиранских боевиков в 2019 году, в результате которого была прекращена почти половина поставок саудовской нефти.

Цена на нефть может не вырасти в четыре раза, как это произошло в 1973 году, когда арабские страны ввели эмбарго в отместку за поддержку США Израиля в войне. Но если Израиль и Иран начнут обстреливать друг друга ракетами, цены на нефть могут вырасти в соответствии с тем, что произошло после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году. Это может привести к росту цены на нефть до $150 за баррель. В результате мировую экономику ждёт рецессия, а мировая инфляция в следующем году составит 6,7%.

Впрочем, эксперты уверены: никто в регионе, даже Иран, не хочет, чтобы конфликт между ХАМАС и Израилем перерос в региональную войну.

Как отмечает Bloomberg, российская спецоперация на Украине, торговая война между США и Китаем и рост напряжённости в отношении Тайваня свидетельствуют о том, что геополитика вновь становится фактором, определяющим экономические и рыночные процессы.