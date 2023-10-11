TEC: ещё один затяжной конфликт станет тяжким бременем для оружейной промышленности США

США в очередной раз заверили, что смогут помочь и Израилю, и Украине. Однако, пишет The European Conservative, Европа столкнулась с огромной нехваткой боеприпасов, а у Вашингтона сейчас связаны руки: для поддержки союзников ему необходимо одобрение конгресса. Аналитики считают, что ещё один затяжной конфликт станет тяжким бременем для оружейной промышленности США.

Белый дом подтвердил, что США уже начали поставку боеприпасов и военной техники в Израиль. Как пишет The European Conservative, ещё один затяжной конфликт вроде того, что бушует на Украине, станет тяжким бременем для оружейной промышленности США, поскольку Вашингтон стремится помочь союзникам. Но оба эти конфликта вызывают особую тревогу у Европы, у которой не хватает боеприпасов и нет возможности помочь Израилю. При этом должностные лица ряда других стран опасаются, что их правительства уже исчерпали свои ресурсы.

Как отмечает автор материала, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил на прошлой неделе, что европейские запасы боеприпасов истощаются.

«Мы сейчас отдаем Украине системы вооружения, и это правильно, и боеприпасы тоже — но мы начали эти поставки не с полных складов. Арсеналы Европы уже пусты наполовину или даже больше. И поэтому можно сказать, что дно бочки уже показалось», — заявил он делегатам Варшавского форума по безопасности.

Одна из главных проблем — это нехватка 155-мм артиллерийских снарядов: ВСУ их выпускает до 10 тыс. в день. Основную часть боеприпасов Киеву поставляют западные союзники. Владимир Зеленский предостерёг о дефиците, который затрудняет контрнаступление ВСУ против России.

Европейский союз, Великобритания и США уже наметили планы по наращиванию оружейного производства. В июле Пентагон заявил, что на сегодняшний день предоставил Украине свыше 2 млн артиллерийских снарядов. Пентагону, с разрешения Израиля, даже пришлось изъять часть заранее размещённых запасов в этой стране, чтобы удовлетворить потребность Украины в артиллерийских снарядах. Если боевые действия на Ближнем Востоке расширятся, аналитики считают, что истощение арсеналов может стать проблемой.

Ситуация усложняется тем, что для того, чтобы исполнить запрос Израиля на ракеты-перехватчики, боеприпасы и бомбы малого диаметра, Пентагону необходимо одобрение конгресса, однако место спикера в палате представителей пустует, а сенат соберётся в Вашингтоне лишь на следующей неделе. Министр армии Кристин Вормут заявила, что конгресс должен как можно скорее одобрить дополнительное финансирование, чтобы США могли предоставить Израилю и Украине оружие и боеприпасы, в которых обе страны сейчас нуждаются. Хотя законодатели от обеих партий выразили поддержку Израилю, финансирование боевых действий Украины столкнулось с препятствиями, поскольку значительная часть республиканцев выступает против любой дальнейшей помощи.