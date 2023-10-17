Politico: из-за Украины поставил страну в уязвимое положение — республиканцы обвинили Байдена в истощении стратегического нефтяного резерва США

Республиканская партия обвиняет президента Джо Байдена в том, что он оставил страну уязвимой перед перебоями в глобальных поставках нефти, распродав более 40% стратегического нефтяного резерва, сообщает Politico. Республиканцы считают, что уменьшение объёма нефтяного резерва ограничивает возможности по реагированию на будущие потрясения на рынке нефти, в том числе и на те, которые могут быть вызваны потенциальным расширением конфликта на Ближнем Востоке.

Энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке 50 лет назад, подтолкнул США к созданию запасов сырой нефти, которые защитили бы страну от угроз со стороны недружественных государств. Теперь вся эта нефть становится для президента Джо Байдена политической проблемой, пишет Politico.

В прошлом году администрация Байдена распродала более 40% стратегического нефтяного резерва, чтобы помочь сдержать рост цен на топливо после начала российской спецоперации на Украине, в результате чего запасы оказались на самом низком уровне с начала 1980-х годов. В связи с этим Республиканская партия обвинила Байдена в том, что он оставил США уязвимыми перед лицом перебоев в глобальных поставках нефти — и это в то время, когда вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС грозит перерасти в более широкую региональную войну, которая нарушит поставки топлива с Ближнего Востока.

«Это вина Джо Байдена, который пытался снизить цену на газ перед выборами», — заявил в беседе с изданием председатель комитета палаты представителей по природным ресурсам Брюс Вестерман.

Администрация настаивает на том, что в резерве всё ещё достаточно нефти для обеспечения стратегических потребностей страны и создания подушки безопасности на случай новых потрясений на рынке. По данным Politico, в стратегическом нефтяном резерве находится 351 млн. баррелей. К этому можно прибавить 424 млн. баррелей, которые частные компании хранили в США по состоянию на начало октября.

Сейчас США не являются нищими с точки зрения энергетики, каким они были в 1973 году, когда случилась война Судного дня, которая вызвала эмбарго арабских стран на поставки нефти в Соединённые Штаты, что привело к резкому росту цен и заставило американцев стоять в многочасовых очередях у бензоколонок. В то время добыча нефти в США падала, а потребность в топливе росла, что побудило конгресс в 1975 году принять закон о создании резерва.

Спустя пять десятилетий Соединённые Штаты стали крупнейшим в мире производителем нефти, экспортирующим больше нефти и нефтепродуктов, чем импортирующим. Объём добычи достиг рекордного уровня и продолжает расти, даже несмотря на снижение спроса. На протяжении многих лет некоторые консерваторы даже призывали к упразднению резервов, жалуясь, что «президенты использовали резерв в качестве политического инструмента».

Тем не менее, уменьшение объёма резервов ограничивает возможности Байдена по реагированию на будущие потрясения на рынке нефти, в том числе и на те, которые могут быть вызваны потенциальным выходом конфликта на Ближнем Востоке за пределы сектора Газа.

По мнению нефтяных аналитиков, даже полностью укомплектованный резерв не защитит США от ценового шока, который может возникнуть, если конфликт заблокирует 20 млн. баррелей нефти, ежедневно поступающих из Персидского залива. Однако наличие полного резерва позволило бы Белому дому более свободно применять санкции, призванные блокировать экспорт иранской нефти.

В течение десяти месяцев после того, как российская спецоперация на Украине и антироссийские санкции Запада привели к резкому росту цен на нефть в мире, а средние цены на бензин в США в июне 2022 года превысили рекордную отметку в $5 за галлон. Однако, по оценкам Министерства финансов, продажи нефти из резерва Байдена позволили снизить цены на бензин на 40 центов за галлон. В пятницу средняя цена по стране составила чуть менее $3,63 за галлон, что на 28 центов меньше, чем год назад.

В беседе с Politico пресс-секретарь Белого дома Анжело Фернандес Эрнандес заявил, что Министерство энергетики «придерживается своей стратегии пополнения запасов резерва».

Как отмечает издание, станет ли уменьшение запасов угрозой безопасности, во многом зависит от того, как будет развиваться война между Израилем и ХАМАС. Военные действия сначала привели к тому, что цены на американскую нефть, упавшие на предыдущей неделе почти до $80 за баррель, на следующий день после атаки подскочили до $87 за баррель. К вечеру пятницы они составили чуть менее $88.

Однако даже если конфликт не выйдет за пределы Палестины и Израиля, президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли призывает сосредоточиться на пополнении запасов на случай очередного геополитического потрясения, которое отразится на поставках нефти. Он предупредил, что вооружённый конфликт на Ближнем Востоке — третий за последние четыре года сигнал к пополнению нефтяного резерва после ударов иранских беспилотников по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и начала российской спецоперации на Украине.