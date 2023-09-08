Fox Business: в России и Саудовской Аравии смеются над США из-за попыток Байдена свернуть добычу газа на Аляске

Хорошо, давайте поговорим ещё на эту тему. К нам присоединяется эксперт по этой теме. Губернатор Аляски собственной персоной Майк Данливи. Майк, рад вас видеть.

МАЙК ДАНЛИВИ, губернатор штата Аляска: Рад быть здесь.

Ну что, на рану сыплют соль. После этого объявления он отправляется на Аляску, не знаю, зачем он едет на Аляску. Но, видимо, для того чтобы поговорить на тему «больше никаких разработок».

На территории Аляски есть мощные, наверное, самые мощные в мире глубоководные газовые залежи. Они чистые. А этот парень их разрушает. Для чего он едет на Аляску?! Что там произойдёт? Скажите вы мне, вы же губернатор.

МАЙК ДАНЛИВИ, губернатор штата Аляска: Не думаю, что его встретят восторженные толпы из-за тех решений, которые он принимал. Это всего лишь два из 55 действий, которые федеральное правительство при нынешней администрации предпринимает против Аляски прямо сейчас.





Я слушал ваш монолог. В этом, действительно, нет никакого смысла, как на это ни посмотри. Если только ваша цель не состоит в том, чтобы добиться повышения цен на нефть и газ настолько, чтобы удешевить некоторые возобновляемые источники энергии.





Но в конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединёнными Штатами. Я историк, Ларри, и не могу вспомнить в истории государств или империй пример, где бы они настолько вставляли себе палки в колёса, как это происходит в настоящее время с этой администрацией. Так что большинство из нас ждут не дождутся 2024 года.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2023 года.