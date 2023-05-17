TV4: несмотря на санкции экспорт российской нефти растёт и достиг рекордных объёмов

Несмотря на санкции Запада, объёмы экспортируемой российской нефти продолжают расти и достигли в прошлом месяце $15 млрд, передаёт шведский телеканал TV4. По данным Международного энергетического агентства, на Индию и Китай вместе приходится более 80% импорта «чёрного золота» из России. На Западе полагают, что часть жидкого топлива перепродаётся Индией в другие страны в переработанном виде.

Несмотря на санкции, экспорт российской нефти растёт. Это происходит, в том числе, по причине того, что Китай и Индия покупают её в огромных объёмах по сниженным ценам, а часть жидкого топлива может перепродаваться на Запад в переработанном виде, отмечает шведский телеканал TV4.

Евросоюз, США и ряд других стран пытались снизить спрос на российскую нефть, однако санкции в полной мере не подействовали. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти в апреле вырос до самого высокого уровня с конца февраля прошлого года и с марта увеличивался на 250 тыс. баррелей в день, достигнув в общей сложности отметки в 8,3 млн баррелей в сутки.

Согласно последнему отчёту МЭА, экспортная выручка России в апреле выросла на $1,7 млрд и составила $15 млрд. Доходы страны по-прежнему на треть ниже, чем до начала украинского конфликта, во многом из-за того, что Россия вынуждена продавать нефть по сниженной цене. Цель эмбарго Запада состоит в том, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти и в дальнейшем приостановить продвижение российских войск. Тем не менее Китай и Индия не испытывают особых опасений в приобретении российской нефти, пишет TV4.

На Индию и Китай вместе приходится более 80% импорта российской нефти, и есть все основания полагать, что Россия продолжит наращивать экспорт. Более того, оказание давления на эти страны с целью, чтобы они покупали меньше российской нефти, весьма сомнительно, и именно эта проблема станет одной из главных тем саммита глав государств и правительств стран «Большой семёрки» в Японии. На официальную встречу также специально приглашены многие другие страны, например, Бразилия, Индонезия и Индия, резюмирует TV4.