Несмотря на санкции Запада, Россия продолжает экспортировать энергоресурсы почти в том же объёме, что и до введения ограничительных мер, констатирует американский журналист Клейтон Моррис. Как отметил Моррис в эфире Red Pilled TV, Москве помогает высокий спрос в Индии и Китае, которые активно закупают российские нефть и уголь с дисконтом.

Несмотря на эападные санкции, ситуация в российской экономике благодаря высокому спросу на энергоресурсы страны в Китае и Индии до сих пор сохраняется хорошей.

Китай стал вторым по объёму потребителем российской сырой нефти, а Индия — первым: в январе 2023 года Дели импортировал рекордные 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки. Кроме того, объём импорта энергетического угля в Индию за 2022 год вырос почти на 15%, составив 161,18 миллиона тонн.

Вместе с тем перед премьер-министром Индии Нарендрой Моди на фоне высокой инфляции и приближающихся выборов, которые состоятся в будущем году, встала необходимость принять сложное решение: хотя он сохраняет хорошие отношения с Россией, он также укрепил связи со странами Запада. Аналитики предполагают, что Моди может соблазниться дешёвыми энергоресурсами, предлагаемыми другими странами.

Ещё одним крупным импортёром российской сырой нефти и угля уже стала Турция, а за ней, по прогнозам аналитиков, вскоре последуют Пакистан и Бангладеш, нарастив импорт российских энергоресуров, продающихся дешевле, чем раньше. К тому же Россия успела создать для обхода западных санкций целый тайный флот почти из 600 старых нефтяных танкеров, последовав примеру Ирана, в отношении которого действуют серьёзные санкции.

По данным Bloomberg, спрос на нефтяные резервуары недавно возрос в Сингапуре — а это указывает на то, что российскую нефть смешивают с чёрным золотом из других стран, а затем реэкспортируют, из-за чего отследить её становится сложнее. Несмотря на всё это, объём экспорта нефти и угля до сих пор сохранялся на близком к досанкционному уровне.

В итоге можно сказать, что, хотя введённый странами «Большой семёрки» ценовой потолок, вероятно, всё-таки не позволил им достичь поставленной цели, экспорт российских энергоресурсов продолжается активными темпами благодаря высокому спросу в Китае и Индии. Сохранится ли такой тренд, пока не ясно, но, судя по всему, российские экспортёры нефти всё же нашли способ до какой-то поры обходить санкции западных стран.

Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.