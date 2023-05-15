Fria Tider: санкции не повлияли на российский экспорт в страны Евросоюза

22:07
Лидером Подмосковья по числу арендованных электросамокатов стали Мытищи
Лидером Московской области по количеству арендованных за месяц электросамокатов стали Мытищи, где зафиксировали свыше 40 тыс. поездок.
22:05
Малафеев — о роли Аршавина в «Зените»: мог стоять полматча, а потом принять ключевое решение
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре экс одноклубника Андрея Аршавина.
22:03
В Кисловодске появится галерея под открытым небом
Картинная галерея под открытым небом появится в Кисловодске.
22:01
Инфекционист Рябов: защита от клещей прежде всего заключается в профилактике
Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов прокомментировал сообщение о том, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали учёные Тюменского медицинского университета.
22:00
Макрон заявил, что Франция может начать обучение украинских лётчиков уже сейчас
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция может начать обучение украинских военных лётчиков «уже сейчас».
21:55
В Пентагоне подтвердили прибытие в ФРГ 31 танка Abrams для обучения украинских военных
В Германию прибыл 31 танк М1 Abrams для обучения украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
21:54
Защитник ПБК ЦСКА Швед заявил, что продолжит карьеру
Защитник ПБК ЦСКА Алексей Швед рассказал, что планирует вернуться на паркет в следующем сезоне.
21:45
Политолог Моро: британское вооружение не принесёт победу ВСУ, оно лишь затянет конфликт
Поставки британского оружия Вооружённым силам Украины не принесут украинской армии победу, а лишь продлят конфликт. Такое мнение высказал эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
21:45
Сборная «Россия 25» по хоккею проиграла Белоруссии
Сборная «Россия 25» по хоккею потерпела поражение от команды Белоруссии в матче международного турнира.
21:34
В «Вероне» опровергли слова агента Гюнтера о переходе защитника в «Спартак»
Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку высказался о словах агента центрального защитника Корая Гюнтера, что его клиент перейдёт в «Спартак».
21:32
В Польше заявили о планах продолжить работу по изъятию зданий у посольства России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти намерены продолжить работу по изъятию очередных зданий у посольства России.
21:30
В Белом доме заявили, что США по-прежнему не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS
Соединённые Штаты по-прежнему не намерены поставлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
21:20
Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об украинском беспилотнике, который сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Суджанском районе.
21:18
ЦСКА победил «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА дома нанёс поражение петербургскому «Зениту» в пятом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ по баскетболу.
21:13
Швед посетил пятый матч серии между ЦСКА и «Зенитом»
Защитник ПБК ЦСКА Алексей Швед смог присутствовать на пятом матче серии между армейским клубом и «Зенитом».
21:13
ANSA: Венгрия заблокировала выделение нового транша для Украины из Европейского фонда мира
Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира.
21:04
Агент Гюнтера: Корай перейдёт в «Спартак» летом
Агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера Эрсин Акан рассказал, что его клиент в летнее трансферное окно перейдёт в «Спартак».
20:58
«Ъ»: производители электроники попросили власти улучшить подготовку специалистов
Российские производители электроники обратились к правительству России с просьбой улучшить качество подготовки специалистов для отрасли.
20:51
Чалов: время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что выступление за «Базель» повлияло на него с положительной стороны.
20:45
Пашинян заявил об опасениях Армении из-за возможности санкций за сотрудничество с Россией
Армения опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщил армянский премьер Никол Пашинян.
20:39
Постпред КНР заявил о необходимости создания условий для начала переговоров по Украине
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил уверенность, что необходимо создать условия для начала переговорного процесса по украинскому конфликту.
20:35
Малафеев вспомнил о том, как обменялся майками с Каном после разгрома «Баварии» в Кубке УЕФА
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как обменялся майками с голкипером «Баварии» Оливером Каном после разгрома в Кубке УЕФА.
20:30
Малафеев — о разгроме «Баварии» в Кубке УЕФА: кричали «нефиг было нас недооценивать»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал разгромную победу над «Баварией» в полуфинальном матче Кубка УЕФА.
20:29
Небензя заявил об открытом подстрекательстве к терроризму со стороны Украины
Постпред России при ООН Василий Небензя на фоне убийства Киевом ряда российских граждан, а также заявлений о «готовности убивать россиян по всему миру» задал вопрос, почему Генсек ООН Антониу Гутерреш и международные организации игнорируют открытое подстрекательство к терроризму со стороны Украины.
20:22
Курганский губернатор заявил, что более 2,5 тысячи пострадавших при пожарах получили выплаты
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тыс. пострадавших при пожарах в регионе получили выплаты.
20:20
Пиоли: у «Милана» одна цель — выиграть и пройти в финал
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером».
20:15
Вирусолог Викулов прокомментировал сообщения о новых видах клещей
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщение о том, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали учёные Тюменского медицинского университета.
20:14
Минобороны: российские десантники отразили контратаку украинских войск
В Минобороны России сообщили, что российские десантники отразили попытку контратаки украинской армии.
20:13
Перчатки Хабиба Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за $20 тыс.
Перчатки бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за $20 тыс.
20:09
Le Parisien: Силва стал главной трансферной целью ПСЖ
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в ПСЖ.
20:07
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
19:59
Офис Генсека: дискуссии по зерновой сделке возобновятся до 18 мая на техническом уровне
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.
19:56
Чалов: в жизни с Обляковым тоже хорошие друзья, друг другу помогаем
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о взаимодействии с одноклубником Иваном Обляковым.
19:50
Мужу Блиновской избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
Мужу блогера Елены Блиновской Алексею избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщила судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.
19:45
Кадыров сообщил, что выкупил своего коня Зазу через посредничество украинских спецслужб
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выкупил своего украденного в Чехии коня Зазу через посредничество украинских спецслужб.
19:45
Тукманов: провал «Торпедо» в РПЛ произошёл из-за ошибок со стороны руководства клуба
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил причину провального сезона чёрно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:40
Тукманов: потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведёт к потере финансирования
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил, в каком случае автозаводцы могут прекратить существование.
19:35
В пресс-службе заявили, что состояние Прилепина после покушения остаётся стабильным
Состояние здоровья сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина после покушения остаётся стабильным. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.
19:33
Медведев: сейчас я точно показываю свой лучший теннис на грунте
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над испанцем Бернабом Сапатой-Миральесом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
19:32
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard
Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку, в рамках которой американская компания Microsoft намерена приобрести разработчика игр Activision Blizzard за $69 млрд.
19:26
Украинские войска выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Будённовскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.
19:23
Агент: Боржес в порядке, но пока не готов играть
Агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хелсио Алиск высказался о самочувствии своего клиента.
19:21
Спасатели предупредили об усилении ветра в Оренбургской области до 16 м/с
В Оренбургской области ожидается ухудшение погодных условий в ближайшие сутки.
19:18
В компании «Азимут» сообщили, что рейсы в Грузию будут выполняться ежедневно с 19 мая
Российская авиакомпания «Азимут» сообщила, что полёты из Москвы в Тбилиси и обратно будут выполняться ежедневно с 19 мая.
19:15
Малафеев объяснил, как отразил пенальти от Рибери в матче с «Баварией» в Кубке УЕФА
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как отразил пенальти от Франко Рибери в полуфинальном матче Кубка УЕФА с «Баварией».
19:10
Малафеев: победа «Зенита» в Кубке УЕФА стала огромным достижением для российского футбола
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил о победе петербургского клуба в Кубке УЕФА в 2008 году.
19:09
Небензя сообщил, что контакты по вопросу реализации продуктовой сделки продолжаются
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что контакты между сторонами относительно дальнейшей судьбы «Черноморской инициативы» продолжаются.
19:08
Касаткина проиграла Остапенко в 1/8 финала турнира WTA в Риме
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
19:01
Синоптик Шувалов спрогнозировал летнюю погоду в Петербурге в ближайшие дни
Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. По его словам, в начале недели будет тёплая погода, после чего произойдёт «полная смена декораций».
19:00
В заповеднике «Царицыно» установят вендинговые аппараты с кормом для животных
В Москве на территории музея-заповедника «Царицыно» установят аппараты, в которых можно будет приобрести корм для животных.