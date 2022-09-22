El País: из всех нефтепродуктов Европе труднее всего будет заменить российский дизель

Из-за вводимого странами ЕС эмбарго на поставки российских нефтепродуктов Европе сложнее всего будет найти замену для дизельного топлива, пишет El País. Как отмечается в статье, до сих пор более трети поставляемого в Европу дизеля ввозится из России.

После нескольких месяцев непрерывного роста цен владельцы работающих на бензине автомобилей почувствовали, как ценовая удавка стала немного ослабевать, пишет El País.



Впрочем, эта передышка в гораздо меньшей степени затронула владельцев дизельных автомобилей, которые каждый раз, когда приходится заправляться, продолжают страдать от «безумных счетов».



Наблюдавшийся после пандемии взрыв цен на оба вида топлива имеет один общий корень: подорожание его основного сырья — нефти. Однако отсюда их пути расходятся, отмечается в статье.



Будучи чистым экспортёром бензина, Европа, однако, нуждается в гораздо большем количестве дизельного топлива, чем она может произвести.



Большая часть этого топлива — более трети — и сегодня продолжает поступать из России, но принудительный выход Москвы из этого уравнения из-за вступающего в феврале в силу запрета на поставку российских нефтепродуктов в ЕС, в том числе на дизельное топливо, подталкивает цены к росту.



К этому дефициту, вызванному украинским конфликтом, добавляется ещё и структурный фактор: ускорившееся в последние годы закрытие в Европе нефтеперерабатывающих заводов, многие из которых были предназначены для производства дизельного топлива.



«Из всех российских нефтепродуктов дизель труднее всего заменить», — говорит Дэвид Уэч, главный экономист отраслевой аналитической компании Vortexa.



Он напоминает, что уже давно половина дизельного топлива, закупаемого Европой за пределами ЕС, поступает из России.



Дополнительный удар по карманам европейских потребителей также наносит и структура автомобильного парка в главных странах ЕС, где доля дизельных автомобилей гораздо выше, чем в Америке и Азии, в которых преобладает транспорт, работающий на бензине.



К этому нужно присовокупить и то, что автомобильные перевозки грузов также очень сильно зависят от дизельного топлива, что оказывает всё большее давление на всю цепочку создания стоимости и усугубляет инфляцию.



«Это эффект домино: если дизель дорожает, то дорожает практически всё», — пишет El País.