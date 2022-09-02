CNBC News: установление потолка цен на российскую нефть грозит болезненными последствиям
В пятницу министры финансов стран «Большой семёрки» — США, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии — согласовали план реализации механизма ограничения цен на экспорт российской нефти, чтобы защитить потребителей в условиях резкого роста цен на энергоносители, пишет CNBC News, добавляя, что другая цель G7 — ограничение возможностей России по финансированию специальной военной операции.
CNBC News отмечает, что аналитики и эксперты в области энергетики настроены в отношении инициативы установления предела цены весьма скептически. В случае если ключевые покупатели России — Индия и Китай — не присоединятся к механизму ограничений, то такие меры могут привести к болезненным последствиям.
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