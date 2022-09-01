Bloomberg: министры финансов G7 обсудят потолок цен на российскую нефть

«Большая семёрка» продолжает продвигать свою инициативу по введению ценовых ограничений на поставки нефти из России: в пятницу план обсудят главы минфинов стран клуба, сообщает Bloomberg. По данным агентства, власти США надеются, что такой шаг не только ударит по «путинским нефтяным доходам», но и поможет стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

Министры финансов стран «Большой семёрки» на этой неделе обсудят ограничение цен на российскую нефть — стратегию, которая, как надеется Вашингтон, позволит сократить не только нефтяные доходы Кремля, но и напряжённость на рынке энергоресурсов, передаёт Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По информации агентства, глава американского минфина Джэнет Йеллен подробно обсудит ценовой потолок меры с коллегами из G7 в пятницу.

Как отмечается в материале Bloomberg, план «Большой семёрки» предполагает, что страны, которые будут импортировать российское чёрное золото по ценам, не превышающим установленный уровень, получат доступ к важнейшим услугам — включая финансирование и страхование нефтяных танкеров. Европейский союз, Великобритания и Швейцария планируют с декабря запретить своим компаниям предоставлять такие услуги для поставок российской нефти.

«По нашему мнению, это — наиболее эффективный способ жёстко ударить по доходам Путина, и такой шаг приведёт к сокращению не только путинских нефтяных доходов, но и цен на энергоресуры по всему миру, — заявила в среду пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер. — О том, как конкретно это будет работать, мы подробнее узнаем в пятницу, и речь здесь не только о нас — всё это делается в партнёрстве с нашими союзниками по G7. Поэтому мы считаем, что такое решение позволит по-настоящему ударить по России в финансовом плане».

Как подчёркивается в материале Bloomberg, каким станет предельный уровень цены на российскую нефть и какие страны присоединятся к этим санкциям — пока не известно.

США и их союзники вот уже некоторое время пытаются определиться с тем, какие санкции будет эффективнее всего ввести против России в связи с её украинской спецоперацией, раскачавшей ситуацию на мировых энергетических рынках и спровоцировавшей резкий подскок нефтяных котировок, напоминает корреспондент Bloomberg. Как отмечает журналист, ранее в этом году страны «Большой семёрки» обещали сократить свою зависимость от российских энергоресурсов — в том числе и за счёт «постепенного отказа от импорта нефти из России либо ввведения запрета на него».

Американские официальные лица заявляли, что если импорт российской нефти будет разрешён по цене, не превышающей определённый лимит, то даже импортёры, не соблюдающие санкции, будут стремиться получить такой же дисконт, что в итоге сократит нехватку нефти на рынке, приведёт к синжению цен на эталонные нефтяные марки и в конечном счёте вынудит Россию продавать нефть ещё дешевле, что приведёт к снижению её доходов, разъясняет автор статьи.

В июне лидеры стран «Большой семёрки» заявляли, что обсудят план по введению ценового лимита, однако за такую инициативу никто из них активно не выступал — за исключением Великобритании, пишет Bloomberg. По данным агентства, в Лондоне в среду заявили, что поддержат план, а британский министр финансов Надхим Захави отметил, что он окажется наиболее эффективным лишь в том случае, если его поддержат как можно больше государств.