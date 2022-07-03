Le Figaro: «Запад един, как никогда, но мир на него не ориентируется» — эксперт об итогах саммитов G7 и НАТО

Недавние встречи на высшем уровне в очередной раз продемонстрировали сплочённость западного лагеря перед лицом украинского конфликта, отмечает в интервью Le Figaro французский эксперт Жереми Галлон. Тем не менее в ближайшее время этот консенсус может быть нарушен из-за внутренних проблем в Европе и США, предупреждает специалист. Кроме того, ситуация на Украине показала, что мир всё меньше ориентируется на Запад, а значит, Европа должна учитывать и интересы других международных игроков, подчёркивает собеседник издания.

В краткосрочной перспективе три прошедших саммита — Европейского совета, «Большой семёрки» и НАТО — подчеркнули сплочённость западного лагеря, проявившуюся после начала украинского конфликта, отмечает в интервью Le Figaro французский эксперт по вопросам геополитики Жереми Галлон. Он также подчёркивает, что американцы в полной мере выполняют свою роль в рамках этой сплочённости. С самого начала конфликта именно они оказывали Украине наибольшую военную, гуманитарную, финансовую и экономическую помощь.

Галлон также уверен, что вопреки распространённому мнению Соединённые Штаты не экспортируют свою войну против России в Европу. Напротив, столкнувшись с началом военных действий в самом центре европейского континента, американцы и европейцы пришли к выводу, что, несмотря на разногласия, у них нет другого варианта, кроме как сформировать единый фронт.

Тем не менее говорить о сплочённости в масштабах всего мира не приходится, замечает эксперт. Будь то голосование в ООН по резолюции с осуждением Москвы, вопрос о продовольственном кризисе или просьба к некоторым производителям нефти нарастить добычу, «кажется, что многие страны более чем восприимчивы к российской риторике», обращает внимание специалист. Таким образом, одной из ключевых задачей Запада сегодня должно стать расширение круга стран, согласных с его позицией, делает вывод собеседник издания.

При этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе отношения между США и Европой могут оказаться гораздо более сложными, поскольку внешняя политика всегда становится следствием внутренней, предупреждает Галлон. На его взгляд, сегодня основными тенденциями, как в Европе, так и в Соединённых Штатах, являются изоляционизм и единоличный подход. Как напоминает эксперт, в настоящее время тема Украины уже не попадает на первые полосы газет в США. Как в Соединённых Штатах, так и в Европе сочетание внутренних и экономических факторов, а также тот факт, что конфликт на Украине будет продолжаться и перерастёт в войну на истощение, вызовет усталость общественного мнения, которая вскоре даст о себе знать на уровне политических лидеров, полагает собеседник газеты.

«Поэтому Европа должна подготовиться к тому, чтобы играть ещё более самостоятельную роль в отношении Украины», — делает вывод Галлон. Тем более что американцы уверены: какой бы серьёзной ни была ситуация на Украине, у них есть ещё одна важная стратегическая проблема — Китай.

С другой стороны, говоря о европейской автономии, не стоит противопоставлять НАТО и европейскую оборону, поскольку это два взаимодополняющих аспекта, убеждён специалист. «НАТО является и будет оставаться опорой европейской архитектуры безопасности, что, однако, не должно мешать нам значительно активизировать наши оборонные усилия», — поясняет Галлон.

На его взгляд, необходимо положить конец взаимному лицемерию европейцев и американцев: первые обвиняют США в недостаточности усилий по защите Европы, не желая увеличивать собственные расходы на оборону, а последние требуют, чтобы европейцы вкладывали больше средств в оборону, но покупали при этом только американское вооружение.

Ещё одна линия разрыва между Вашингтоном и европейскими столицами касается Китая, отмечает эксперт. Европейцы разделяют некоторые опасения США в отношении Пекина, но не хотят возвращаться к новой холодной войне с ним. Европа верит в необходимость продолжать рассматривать Китай как партнёра по важным стратегическим вопросам, несмотря на нынешнюю напряжённость в отношениях с китайской властью, поэтому делает выбор в пользу поддержания дипломатических и коммуникационных каналов.

Это тем более важно, учитывая, что украинский кризис показал: мир больше не ориентирован на Запад, констатирует собеседник издания. В течение нескольких десятилетий на международной арене появлялись и другие державы, которые вели дипломатию влияния в Африке, Латинской Америке и Азии. В этом контексте европейцам, по понятным причинам сосредоточенным на украинском вопросе, следует быть предельно осторожными, чтобы не упустить из виду определённые изменения в международной обстановке. «Европе следует сохранять глобальное видение, если мы хотим стать более суверенной и более стратегически независимой державой», — заключает Галлон.