Bloomberg: цена на нефть резко выросла после объявления о частичной мобилизации в России

Заявление Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации привело к скачку цен на нефть, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, рост цен связан с беспокойством дальнейших перебоев в поставках энергоресурсов.

Цена на нефть резко взлетела после того, как Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, такой шаг может привести к дальнейшим перебоям в поставках энергоресурсов. По словам аналитика Джованни Стауново, именно беспокойство о возможных перебоях поставок подогревает цены на нефть.

Говоря о частичной мобилизации, Владимир Путин заявил, что Россия предпримет необходимые шаги для защиты своего суверенитета и будет защищать свою территорию всеми доступными средствами. Между тем, цена на сорт нефти West Texas Intermediate выросла на 3,2% до $87 за баррель, пишет Bloomberg. Кроме того, ожидается, что ФРС США в ближайшее время поднимет ключевую ставку на 75 пунктов, пишет издание: возможно, что на такой же шаг пойдут другие центральные банки из Европы и Азии.

Как отмечает Bloomberg, цены на сырую нефть снова начали расти после периода снижения, возникшего на фоне беспокойства о том, что глобальное экономическое замедление может вызвать снижение спроса на энергоресурсы.

Также в American Petroleum Institute сообщили, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли более чем на 1 млн баррелей, пишет Bloomberg.