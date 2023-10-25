NBC: конфликты на Украине и Ближнем Востоке сложнее, чем многим кажется

Во многих локальных конфликтах на самом деле замешаны интересы других стран мира, поэтому каждый шаг может привести к глобальным последствиям, объясняет журналист NBC News. «Весь мир — это пороховая бочка», и, чтобы она не взорвалась, нужно вести правильную политику и заниматься миротворчеством.

В тот же день, когда американский президент Джо Байден встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, лидер Китая Си Цзиньпин принимал у себя российского президента Владимира Путина. Стоит ли удивляться, что в поиске Google количество запросов «третья мировая война» показало взрывной рост за последние несколько недель? Мы обычно упрощаем международные вопросы до двух полюсов: добро и зло, или союзники и ось врагов. Но наши конфликты гораздо более сложные, чем просто выбор стороны. Каждое слово имеет свои последствия. Давайте объясню почему.

В любой приграничной войне обычно есть две воюющие стороны, но много десятков геополитических уровней. Не только Израиль и ХАМАС имеют интересы в Газе, но также Иран, Египет, Саудовская Аравия и бесконечное число других стран со сложными отношениями с Израилем и Палестиной. То же самое в случае с Украиной и Россией — не только у них интересы в их войне, но и у Китая, и Европы, и других стран НАТО, таких как Канада — у всех есть интересы в этой игре. Потому что любое обострение напряжения, без разницы, насколько справедливой кажется его причина, может привести к экспонентному росту жертв и разрушений.

ДЖОШУА ШИФРИНСОН, Школа публичной политики Университета Мэриленда: Так что помощь той стороне, которую вы считаете морально правой, может привести к серии других стратегических ответных ударов, других стратегических проблем, у которых есть свои моральные последствия.

Джошуа Шифринсон из Центра изучения международных отношений и вопросов безопасности при Университете Мэриленда сказал, что мировые конфликты гораздо более запутанны, чем считают многие люди. Вдобавок к сложным отношениям на Ближнем Востоке Россия поддерживает и цели Ирана, и повстанцев в Йемене, которые сражаются против Саудовской Аравии. Тем временем, поскольку Россия всё больше чувствует свою изоляцию от западного мира, она сближается с Китаем, который также налаживает отношения с многими из самых быстрорастущих экономик Африки и Индийского континента, где две ядерные державы, Индия и Пакистан, находятся в состоянии войны уже 75 лет.

Вам понятно? Весь мир — это пороховая бочка. Так готова ли она снова взорваться и привести к третьей мировой войне? Шифринсон так не считает.

ДЖОШУА ШИФРИНСОН: Сейчас мы видим что-то вроде возвращения к обычному положению вещей, когда после умиротворяющего эффекта американского доминирования после холодной войны, когда США были столь сильны, сейчас замороженные конфликты возвращаются и насилие по всему миру растёт.

Он говорит, что, к несчастью, мы живём на планете, где всегда существовали войны. Но при правильном сочетании политики и умиротворения локальные конфликты могут оставаться локальными и не перерастать в многонациональные войны, которые охватывают весь наш мир.

Ноа Прански, NBC News.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.