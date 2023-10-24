Dialogue Works: США не волнует Украина и Израиль — они наживаются на чужих конфликтах

Америку никогда не беспокоила судьба других стран — ей просто выгодно финансировать чужие войны, заявил бывший сотрудник Госдепа Мэттью Хо в интервью Dialogue Works. Будь то конфликт на Украине или война в Израиле — американский ВПК всегда будет в выигрыше. На этом построена вся политика США, уверен Хо. Из миллиардов, выделяемых конгрессом, львиная доля всегда идёт прямо в руки американским оружейным компаниям.

Все те деньги, которые мы тратим, — 74 миллиарда долларов, из которых 61 миллиард обещан Украине, 14 миллиардов — Израилю… Из этого 61 миллиарда, который выделен на Украину, большая часть, половина, идёт прямо в военно-промышленный комплекс США, прямо в руки оружейным компаниям. Будь то производство товаров для Украины, производство товаров для Израиля или обновление американских запасов, оборудования, боеприпасов, которые США отправляли на Украину и теперь отправляют в Израиль.

Вот так всё это и происходит, это цикличный процесс, мы наблюдаем за ним многие годы: военно-промышленный комплекс США влияет на американскую политику в том смысле, что у нас невероятно милитаризованная внешняя политика — других вариантов никогда и не было. И это, конечно, дополняется и другими источниками. Но при этом создаётся реальность, в которой такая политика в конечном итоге приносит свои плоды. Так, каждый год конгресс выделяет сотни миллиардов долларов министерству обороны, половина из которых идёт производителям оружия.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.