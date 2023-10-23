Ни отчёта, ни стратегии — конгрессмен США призвал Белый дом изменить подход к Украине

На Украину следует отправить генерального инспектора, который отчитывался бы об использовании американской помощи, заявил в интервью Fox News претендент на должность спикера палаты представителей Байрон Дональдс. Конгрессмен напомнил, что госдолг США уже составляет 33 триллиона долларов, поэтому Джо Байдену, если он хочет и дальше финансировать Украину, придётся отказаться от некоторых других своих приоритетов.

Знаете, Байрон, меня беспокоит… Вот вы говорите о границе, мы только что делали репортаж об этом. Страшно, сколько людей, о которых мы знаем, что они террористы. При Дональде Трампе число задержаний таких террористов равнялось нулю, а теперь оно достигло рекордных значений, более 160. И, кроме того, только за прошлый год границу перешли 50 тысяч китайцев. Это действительно пугает. Байден предложил законопроект, в котором на границу выделены деньги, но у меня такое чувство, что это только на контроль… Что может сделать конгресс… Извините, не на контроль, а на приём. Что может сделать конгресс, чтобы эти деньги были использованы для защиты нашей границы и контроля над безопасностью, а не для того, чтобы принять ещё больше людей?



БАЙРОН ДОНАЛЬДС, конгрессмен США, претендент на должность спикера палаты представителей: Позвольте внести ясность. У нас на южной границе нет проблемы с деньгами.



Именно!



БАЙРОН ДОНАЛЬДС: У нас проблема с политикой. Это политика, которую ввёл Джо Байден, когда стал президентом США. Её надо отменить. Республиканцы в палате представителей поддержали самый сильный в истории конгресса пакет мер по обеспечению безопасности границы. Это H.R.2. Белый дом должен немедленно привести в исполнение элементы H.R.2, скажем прямо, все элементы. Это может быть сделано завтра же. Так что если Белый дом заявит, что ему нужно больше денег, то мы ответим: «Нет, вам надо изменить вашу политику». Потому что американцы хотят поддерживать страны по всему миру, мы поддержим Израиль, но мы обязаны защитить нашу границу. Это должно быть сделано, причём немедленно.



Какова ваша позиция по поводу новых денег для Украины?



БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Моя позиция такова: нам нужен ряд изменений. Во-первых, нам нужен там генеральный инспектор, который бы отчитывался об этих долларах. Во-вторых, у Белого дома должна быть стратегия: зачем это и какова наша конечная цель во всём этом. А то всё это до сих пор неясно.



И вот что самое главное, Рейчел. Эти деньги должны быть обеспечены. Белый дом хочет 60 миллиардов долларов, в то время как один из ключевых элементов его плана — я говорю о зелёном новом курсе — по оценкам, обойдётся американскому народу в один — три триллиона долларов. Мы должны чем-то обеспечить эти деньги, мы не можем просто рассылать их, не имея никакой возможности позаботиться о кошельке американцев. И нам надо проконтролировать, чтобы это было сделано.



То есть вы предлагаете отправить деньги Украине, но, может быть, вычесть что-то из бюджета зелёного нового курса? Или вы говорите, что у Украины денег уже достаточно?



БАЙРОН ДОНАЛЬДС: Я говорю о двух моментах: во-первых, нам надо оценить, что у Украины уже есть, во-вторых, если Белый дом скажет, что его главная миссия сейчас — финансирование Украины, то ему надо урезать финансирование какого-то другого из своих приоритетов. У нас уже долг на 33 триллиона долларов. В этом году у нас дефицит 2 триллиона долларов. Мы не можем так продолжать, потому что это ставит под угрозу фискальное здоровье нашей страны.



Дата выхода в эфир 22 октября 2023 года.