Экс-аналитик ЦРУ: Украина и Израиль истощили США и сместили их с лидирующих мировых позиций

Конфликты на Украине и в Израиле привели к разрушению старого мирового порядка, устранив гегемонию США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. Теперь всё больше стран открыто игнорируют Штаты, «говоря им, по сути, убираться вон». Участие в чужих войнах истощает ресурсы США: Америка не смогла поддержать одну Украину, а теперь вынуждена из последних сил оказывать помощь ещё и Израилю.

Ларри, в The Financial Times появилась статья, в которой один из высокопоставленных дипломатов G7 говорит, что мы определённо проиграли битву глобальному Югу. «Всё то, что мы делали в отношении глобального Юга из-за Украины, оказалось напрасно. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке — они даже слушать нас больше не станут». В условиях этого конфликта на Украине и нового конфликта в Израиле кажется, что дело не только в глобальном Юге. Создаётся впечатление, что это борьба коллективного Запада против остального мира. Что вы думаете по этому поводу?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Я уже несколько месяцев говорю о том, что эта специальная военная операция России привела к разрушению международного политического и финансового порядка, который был установлен после Второй мировой войны. В соответствии с ним Соединённые Штаты в сотрудничестве с Великобританией и Францией доминировали в мире. А такие страны, как Китай и Россия, считались детьми, сидящими на заднем сиденье автомобиля: они ни за что не отвечали, они не были теми равными, с которыми нужно было иметь дело.

И одним из неожиданных последствий российской специальной военной операции стало то, что она полностью разрушила старый мировой порядок, при котором США доминировали на Ближнем Востоке. Когда Израиль вступал в конфликт с одним из своих соседей, или с ХАМАС, или с «Хезболлой», Америка негласно работала с Иорданией, Египтом и/или Саудовской Аравией, чтобы попытаться сгладить ситуацию, остановить убийства и развести враждующих по углам. Теперь всё не так. Эти страны игнорируют США, говоря им, по сути, убираться вон. Поэтому я думаю, что, кто бы ни был источником статьи в The Financial Times, он абсолютно прав.

Этот конфликт в Израиле, похоже, отодвинул Украину на второй план. Что мы знаем об этом на данный момент? Что сейчас происходит на Украине?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Украинское контрнаступление стало катастрофой для Украины: она не добилась существенного прогресса нигде вдоль линии соприкосновения с севера на юг. А Россия начала давать отпор и захватывать территории, ранее оккупированные Украиной, при этом продолжая уничтожать огромное количество украинских солдат. По мере того как погода будет становиться всё холоднее, листва будет падать на землю, а листья — собираться в кучи, им будет всё труднее маскировать свою деятельность — и украинцы будут вынуждены получше окопаться, зарыться в землю. Россия будет продолжать вести войну на истощение. И Запад ничего не сможет сделать, чтобы остановить её.

И особенно, как я полагаю, реальное значение войны в Израиле заключается в том, что она истощает ресурсы США. Америка не смогла поддержать и сохранить одну Украину, а теперь ей приходится оказывать военную помощь ещё и Израилю. Несмотря на то что говорит министр обороны Ллойд Остин, Соединённые Штаты не могут «идти и жевать жвачку одновременно». Более того, у нас даже нет жвачки, чтобы что-то жевать.

Дата выхода в эфир 22 октября 2023 года.