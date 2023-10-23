Снаряды, «умные бомбы» и ракеты — New York Times предсказала, за какое оружие будут конкурировать Украина и Израиль

Запасы некоторого вида оружия в США уже «на дне», а теперь они намерены поставлять вооружения не только Украине, но и Израилю. Журналист The New York Times выделил три вида американских вооружений, за которые, вероятно, две страны будут конкурировать. Это снаряды калибра 155 мм, «умные бомбы» и ракеты Stinger.

Пообещав новые поставки оружия как Украине, так и Израилю, американский президент Байден в четверг попытался дать понять, что Соединённые Штаты не ставят одну войну выше другой, пишет The New York Times. Но за несколько часов до этого в Пентагоне заявили, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль.

И в случае, если Израиль на самом деле пойдёт на наземную военную операцию в секторе Газа, категорий оружия, которое понадобится и Украине, и США, будет больше. А у США потенциал для удовлетворения такого спроса ограничен.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, по большей части Украина и Израиль ведут разные виды войн и имеют разные возможности и потребности. На Украине пошла война на истощение. А Израиль готовится начать совершенно иной тип наземной войны — городскую борьбу в густонаселённом секторе Газа.

Для Украины в американском пакете помощи предусмотрено $61 млрд, а для Израиля, который оснащён гораздо лучше, — $14 млрд на противовоздушную и противоракетную оборону. И всё же запасы ряда вооружений у США уже истощились, поэтому эксперты предупреждают, что «будут компромиссы» в поставках для обеих стран.

Издание выделяет три ключевые системы вооружений, которые могут понадобиться и Израилю, и Украине от США. Во-первых, это 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО. США уже отправили Украине более 2 млн таких снарядов, а Европа поставила ещё сотни тысяч. Но западные военные запасы сейчас приближаются ко «дну бочки», заявил один из командующих НАТО.

Так, в январе Пентагон заявил, что будет перебрасывать запасы снарядов из Израиля на Украину. Около половины снарядов со склада в Израиле успели вывезти. Но теперь Пентагон планирует перенаправить по крайней мере часть остальных снарядов Вооружённым силам Израиля.

Другой представитель Министерства обороны США заявил, что Израиль и Украина могут получить разные варианты боеприпасов. Например, Израилю можно предоставить высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселённых городских районах, а Украине — кассетные боеприпасы, которые могут быть более эффективными против позиций, разбросанных по полю боя.

«Производители в США и Европе наращивают производство боеприпасов, но, вероятно, пройдут годы, прежде чем они смогут пополнить запасы НАТО и удовлетворить требования Украины, не говоря уже об Израиле», — пишет The New York Times.

Во-вторых, и Израиль, и Украина могут претендовать на «умные бомбы». Это бомбы малого диаметра, которые используют систему GPS-навигации для отслеживания и поражения целей. Израиль запрашивает у США бомбы, которые запускаются с самолётов. Украине обещали их наземную версию.

С 2010 года Израиль закупил у США более 8500 бомб малого диаметра. Кроме того, по словам экспертов, с 2018 года Пентагон получил 34 тыс. бомб. Так что за эти бомбы Украине и Израилю конкурировать вряд ли придётся.

В-третьих, интерес для обеих стран представляют ракеты Stinger. Обычно Израиль и Украина используют совершенно разные системы защиты от авиаударов. У Израиля основа противовоздушной обороны — система «Железный купол». А Украина в основном опирается на поставляемые Западом системы, включая Patriot.

Но ракеты Stinger могут идеально подойти Израилю для городских боёв в городе Газа: они лёгкие, маленькие и очень портативные, запускаются с плеча. Израиль может также попросить у Штатов специализированный грузовик Avenger, который может быстро запустить до восьми ракет Stinger. Киев получил 20 таких грузовиков.

Stinger намного дешевле, чем ракеты Patriot, но запасы Stinger «чрезвычайно ограничены» и их производится мало, отмечают эксперты. Штаты уже передали Украине более 2000 систем Stinger, и автор статьи полагает, что Тайвань, вероятно, их тоже получил.