RUSI: британский эксперт предрёк Украине тяжёлую зиму

Украине нужно готовиться к тому, что поставки боеприпасов от союзников будут сокращаться, а ей при этом нужно будет одновременно и Россию сдерживать на поле боя, и собственный контингент обучать, пишет сотрудник RUSI Джек Уотлинг. По его словам, Россия, наоборот, успешно нарастила производство боеприпасов и зимой может наносить удары по ключевой инфраструктуре Украины.

Несмотря на «решительные усилия» украинской армии, за пять месяцев наступательных операций ей так и не удалось прорвать оборону России, пишет научный сотрудник британского Королевского объединённого института исследований в области обороны и безопасности Джек Уотлинг на сайте ведомства RUSI. Он отмечает, что у Украины есть некоторые возможности доставить России неудобство, но вряд ли в этом году может произойти какой-то прорыв. Украине сейчас приходится одновременно и сохранять давление на Россию, и восстанавливать собственные подразделения.

Автор статьи пишет, что в этом году и Россия, и Украина изо всех сил пытались перейти в наступление, но достигнуть этого было сложно, поскольку контингент младших офицеров и подготовленного полевого персонала был истощён. К тому же сказывалось наличие плотных минных полей. Так что в масштабе роты вести боевые действия Украина не смогла, а когда расширила охват операций, то украинские силы обнаружили, что теряют синхронизацию.

Для обеих сторон способность расширять масштабы операций ограничена возможностями обучения. Украинские подразделения, находящиеся на фронте, изо всех сил пытаются отойти достаточно далеко от русских, чтобы проводить тренировки в более широком формате, пишет автор статьи. Встаёт вопрос о том, как Украине вместе с западными партнёрами усовершенствовать процесс тренировок на украинской и зарубежной территории к весне.

Зимой 2022—2023 годов на большей части фронта происходили интенсивные перестрелки, но этим дело и ограничивалось. Отсутствие угрозы наступательных действий позволило России построить три протяжённые линии обороны с минными полями, траншеями и заграждениями, что на порядок осложнило наступательные операции Украины, отмечает автор статьи. И есть риск того, что эти линии обороны грядущей зимой будут расширены.

Автор статьи предрекает, что Украина столкнётся с дальнейшими проблемами из-за изменения материального оснащения. Летом Украина использовала по 200 тыс. патронов в месяц. Но таких поставок в дальнейшем ей ждать не приходится, отмечает автор статьи. Запасы НАТО истощаются, а темпы производства боеприпасов остаются слишком низкими для удовлетворения такого уровня спроса. Россия же, наоборот, и производить вооружений стала больше, и наладила поставки из других государств.

Ещё одна проблема связана с противовоздушной обороной. Россия может получить решающее преимущество на поле боя, если её воздушно-космические силы смогут начать бомбардировки со средней высоты, но для этого ей придётся лишить Украину средств ПВО. Поэтому Украине по-прежнему угрожают удары России по критически важной национальной инфраструктуре. Если Россия сможет лишить украинские города возможности перекачивать воду в периоды низких температур, трубы лопнут, что может сделать городские районы непригодными для проживания. Но средств ПВО для перехвата российских ракет у Украины недостаточно.

В России, наоборот, производство ракет большой дальности увеличилось за год с 40 ракет в месяц более чем до 100. При этом она обеспечивает себя беспилотниками, а также прибегает к зарубежным поставкам.

Автор статьи рекомендует Украине сосредоточиться на уничтожении российских ПВО, на увеличении длины линии фронта, а также на работе в Чёрном море. При этом он напоминает, что в Вашингтоне сейчас царит беспорядок, поэтому заниматься обеспечением Украины придётся в большей степени европейским государствам.