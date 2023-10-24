Рамасвами: США нарываются на третью мировую, постоянно влезая в ненужные им войны

Постоянное участие в военных конфликтах только ослабляет Америку — правительству следует заниматься тем, что соответствует интересам его государства, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью Dialogue Works. И пока у руководства страны стоят люди, которые «жаждут крови и делают деньги на войне», ситуация будет только ухудшаться: своими действиями они приведут страну к третьей мировой войне.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Наша иностранная помощь должна приносить пользу Соединённым Штатам и нашим интересам, даже если дело происходит на чужой территории. Мы должны начать с нуля, с базового уровня, а затем спросить себя, что действительно необходимо для продвижения интересов Америки. И если бы мы следовали этому принципу, то совершенно точно не оказались бы втянуты в войну в таком месте, как Украина, которая никак не соответствует интересам США. Это военный конфликт, на который мы потратили свыше 200 миллиардов долларов американских средств, прямых и косвенных, — на войну, которая никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией. С 1972 года у нас с Россией было заключено соглашение о нераспространении ядерного оружия — сегодня у нас его нет, впервые с тех времён. Это очень опасно как с экономической точки зрения, так и с неэкономической.

Теперь поговорим о загранице и военном вопросе. Мы ведём войны от Ирака до Афганистана, и только на эти две войны мы потратили 6,5 триллиона долларов. А теперь вспомните о нашем дефиците национального бюджета в размере 33 триллионов долларов. Мы могли бы сократить его более чем на 20 процентов прямо сейчас, если бы не воевали в таких местах, как Ирак и Афганистан, — в войнах, в которых нельзя было победить и которые никак не служили американским интересам. Меня беспокоит, что сейчас мы находимся в том состоянии, когда движемся к таким же или даже более катастрофическим войнам, которые не только растратят большое число ресурсов налогоплательщиков, но и будут стоить нам жизней и поставят под угрозу нашу безопасность здесь, на родине.

Как мы к этому пришли? В значительной степени благодаря Республиканской партии, неоконсерваторам в Республиканской партии, которые жаждут крови и многие из которых делают деньги на войне. В этой президентской гонке участвуют кандидаты от республиканцев, которые после недолгого пребывания в таких местах, как ООН, заработали миллионы долларов на военных подрядчиках, которые, в свою очередь, делают неплохие деньги, участвуя в советах таких компаний, как Boeing. Это аморально, это неправильно, это коррумпировано, но, более того, это очень дорого нам обходится как в финансовом плане, так и в отношении жизней американцев.

Я положу этому конец. И дело тут не в соперничестве между демократами и республиканцами. Это такая же, если не большая, проблема, которая пронизывает обе партии: она охватывает как ряды неоконов в Республиканской партии, так и всё двухпартийное руководство. Таков мой взгляд на это.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.