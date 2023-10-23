Американский экономист: США с их внешней политикой под управлением военно-промышленного комплекса дрейфуют к катастрофе

Соединённые Штаты, внешней политикой которых управляет военно-промышленный комплекс, дрейфуют к катастрофе, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс. При этом Сакс называет внешнюю политику США «катастрофой»: вопреки заявлениям президента Джо Байдена о том, что Вашингтон является маяком для всего мира, «мир выступает против того, за что выступают Соединённые Штаты».

Профессор Сакс, как нам избежать Армагеддона?

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Мы дрейфуем к катастрофе, и я бы сказал, что это дрейф. Ещё 62 года назад Дуайт Эйзенхауэр в своём прощальном обращении в январе 1961 года предупреждал нас о мощи военно-промышленного комплекса. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов.

Мы иногда называем это эпохой неоконсерваторов. Это была эпоха, в которую США ввели нескончаемые военные подходы, войны, тайные операции по смене режима, и это привело нас к многочисленным открытым войнам, к огромной глобальной нестабильности, к бюджету, утопающему в долгах. Президент Байден только что запросил ещё сто с лишним миллиардов долларов в этом бесконечном потоке расходов на вооружённые силы. Мне он показался похожим на торгового агента военно-промышленного комплекса: «Ваши артиллерийские снаряды производятся в 12 штатах, включая Пенсильванию и Техас, а Аризона производит ракетные комплексы Patriot». Очевидно, что военно-промышленный комплекс руководит внешней политикой.

The Wall Street Journal только что опубликовал статью о том, что они ожидают времён «бума», и я использую эту фразу, возможно, неразумно, учитывая, что много взрывов раздаются над Газой, но много денег идёт на счета военных подрядчиков.

А наша внешняя политика, с другой стороны, является катастрофой. Президент Байден заявил, что мы — маяк для всего мира. Но мир выступает категорически против того, за что выступают Соединённые Штаты прямо сейчас. И если вам нужны доказательства: в последние дни в Совете Безопасности ООН было 14 против 1, когда остальные 14 членов Совета Безопасности ООН указали на необходимость прекращения огня и гуманитарной помощи, а Соединённые Штаты наложили вето.

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.