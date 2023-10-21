19FortyFive: ближневосточный кризис — следствие беззубой политики администрации Байдена

После поездки в Израиль западная пресса осыпала Байдена похвалой только за то, что он отправился в зону боевых действий. Однако, как пишет 19FortyFive, мало кто отметил, что кризиса в регионе не было бы в принципе, если бы не беззубая и сумбурная политика Байдена на Ближнем Востоке. Всё это ещё не поздно исправить, но для этого от Вашингтона потребуются жёсткие действия.

Сегодня мир балансирует на грани третьей мировой как раз потому, что на выборах 2020 года американский народ просчитался. После поездки в Израиль западная пресса осыпала Байдена похвалой только за то, что он отправился в зону боевых действий. Однако, как пишет 19FortyFive, мало кто отметил, что войны ХАМАС с Израилем не было бы в принципе, если бы не беззубая и сумбурная политика Байдена на Ближнем Востоке.

СМИ и аналитики вовсю нахваливают Байдена за поездку в Израиль — дескать, молодчина, настоящий президент. Но они умалчивают, что сам этот кризис — его же рук дело. Петь президенту дифирамбы за беспрецедентную помощь Израилю в ответ на кризис, ставший прямым следствием его же политики, — невероятное лицемерие.

За три года, прошедшие после того, как США отвернулись от привычных союзников в регионе и убедили соперников на Большом Ближнем Востоке в своей слабости, враги Америки осмелели — и случился крах американского порядка в этом геостратегически важнейшем регионе. Однако, отмечает автор статьи, всё это ещё можно исправить, но для этого от Вашингтона потребуются жёсткие действия.