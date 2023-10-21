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19FortyFive: ближневосточный кризис — следствие беззубой политики администрации Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После поездки в Израиль западная пресса осыпала Байдена похвалой только за то, что он отправился в зону боевых действий. Однако, как пишет 19FortyFive, мало кто отметил, что кризиса в регионе не было бы в принципе, если бы не беззубая и сумбурная политика Байдена на Ближнем Востоке. Всё это ещё не поздно исправить, но для этого от Вашингтона потребуются жёсткие действия.
19FortyFive: ближневосточный кризис — следствие беззубой политики администрации Байдена
AP

Сегодня мир балансирует на грани третьей мировой как раз потому, что на выборах 2020 года американский народ просчитался. После поездки в Израиль западная пресса осыпала Байдена похвалой только за то, что он отправился в зону боевых действий. Однако, как пишет 19FortyFive, мало кто отметил, что войны ХАМАС с Израилем не было бы в принципе, если бы не беззубая и сумбурная политика Байдена на Ближнем Востоке.

СМИ и аналитики вовсю нахваливают Байдена за поездку в Израиль — дескать, молодчина, настоящий президент. Но они умалчивают, что сам этот кризис — его же рук дело. Петь президенту дифирамбы за беспрецедентную помощь Израилю в ответ на кризис, ставший прямым следствием его же политики, — невероятное лицемерие.

За три года, прошедшие после того, как США отвернулись от привычных союзников в регионе и убедили соперников на Большом Ближнем Востоке в своей слабости, враги Америки осмелели — и случился крах американского порядка в этом геостратегически важнейшем регионе. Однако, отмечает автор статьи, всё это ещё можно исправить, но для этого от Вашингтона потребуются жёсткие действия.
 
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источник
19FortyFive США Северная Америка
теги
Ближний Восток геополитика Джо Байден Израиль США
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