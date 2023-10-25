Nihon Keizai Shimbun: ЕС не в восторге от перспективы в одиночку помогать Киеву
В случае серьёзного обострения ситуации на Ближнем Востоке, Европа будет ограничена в своих действиях. Учитывая военную мощь и дипломатические отношения, единственным субъектом, который может помочь Израилю, являются США. Однако, пишет Nihon Keizai Shimbun, если Вашингтон переключится на Израиль, основная часть помощи Украине ляжет на плечи ЕС, к чему блок не готов.
Как продолжает автор статьи, наиболее актуальная проблема для Европы — Украина. Если конгресс не одобрит новую помощь, то поддержка Украины со стороны США продлится, вероятно, только до декабря. Если это произойдёт, то в основном помогать Украине придётся Европе. Но она не готова к резкому сокращению финансирования со стороны США, особенно в военной области.
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