Nihon Keizai Shimbun: ЕС не в восторге от перспективы в одиночку помогать Киеву

Учитывая военную мощь и дипломатические отношения, единственным субъектом, который может помочь Израилю в случае серьёзного обострения ситуации на Ближнем Востоке, являются США. Однако, пишет Nihon Keizai Shimbun, если Вашингтон переключится на Израиль, основная часть помощи Украине ляжет на плечи ЕС, к чему блок не готов.

В случае серьёзного обострения ситуации на Ближнем Востоке, Европа будет ограничена в своих действиях. Учитывая военную мощь и дипломатические отношения, единственным субъектом, который может помочь Израилю, являются США. Однако, пишет Nihon Keizai Shimbun, если Вашингтон переключится на Израиль, основная часть помощи Украине ляжет на плечи ЕС, к чему блок не готов.

Как продолжает автор статьи, наиболее актуальная проблема для Европы — Украина. Если конгресс не одобрит новую помощь, то поддержка Украины со стороны США продлится, вероятно, только до декабря. Если это произойдёт, то в основном помогать Украине придётся Европе. Но она не готова к резкому сокращению финансирования со стороны США, особенно в военной области.

«Я не военный эксперт, но этой весной Украина без дополнительной американской поддержки может внезапно оказаться в невыгодном положении», — пишет автор статьи.

Однако ситуация ухудшится, если на президентских выборах в США, которые пройдут в 2024 году, переизберут Трампа. Если Трамп снова станет президентом, он может занять позицию «мы мало что можем сделать» в отношении СВО России на Украине, что вынудит Европу действовать. Это наихудший сценарий для Украины и Европейского союза.