Ишингер: надежда на скорое вступление Украины в ЕС приведёт только к разочарованию

Украине не стоит питать иллюзорных надежд по поводу скорого вступления в Евросоюз, заявил в интервью Die Welt бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Прогноз, что это случится до 2030 года, чрезмерно оптимистичный даже в том случае, если Украина была бы идеальной демократической страной без каких-либо проблем. А у неё же, напротив, проблемы с нехваткой денег, коррупцией и боевыми действиями, которые представляют серьёзнейшую угрозу для безопасности Европы.

До сих пор заявления Брюсселя порождали в Киеве надежды, что процесс вступления в ЕС будет быстрым и простым, заявил в интервью Die Welt бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Но он опасается, что, как и в случае со странами Западных Балкан, которым предложили перспективу членства ещё в 2003 году, всё это приведёт только к разочарованию.

Прогноз, что Украина окажется в составе ЕС к 2030 году, слишком оптимистичный даже в том случае, если она была бы абсолютно идеальной демократической страной без каких-либо проблем. Но на самом деле у неё проблемы с коррупцией, слабой экономикой и боевыми действиями, которые представляют серьёзнейшую угрозу для безопасности Европы, подчёркивает Ишингер: «К примеру, мы должны задать себе вопрос: «В каких границах Украина будет вступать в ЕС? Вместе с Крымом?»

К тому же сам по себе процесс получения полноправного членства в ЕС связан с огромными юридическими трудностями. Речь идёт о переходе на выполнение десятков тысяч законодательных и регламентационных актов. При этом в нынешних условиях, если Украина вступит в союз, она станет единственным получателем донорской помощи, а все остальные 27 стран — членов объединения превратятся в доноров, отмечает Ишингер: «Мы действительно убеждены, что парламенты всех тех стран, которые до этого получали донорскую помощь, безропотно на это согласятся? Одного вето достаточно, чтобы заблокировать процесс».

Вокруг Европы сейчас повсюду бушуют пожары: «Боевые действия на Украине с участием ядерной державы, конфликты в Косове и Сербии, война между Арменией и Азербайджаном. Теперь к этому прибавилась война, которую Израиль ведёт против ХАМАС, совершившего на него ужасающую атаку. Смена эпох — это ни в коем случае не риторический приём, что в немецком обществе пока ещё недостаточно понимают. Мы наблюдаем смену эпох первого класса — переход от эпохи мира к очень опасной, обостряющейся ситуации».

В связи с этим Европе нужно стремиться к урегулированию конфликтов в соседних с ней регионах и вовлекать страны в процесс принятия решений, используя иные, более гибкие и свободные формы сотрудничества. К примеру, министр иностранных дел Украины или его представитель совершенно спокойно могут участвовать в совещаниях ЕС по внешнеполитическим вопросам, советует Ишингер: «Без права голоса, но как участник дискуссии». «Формат «Рамштайн» можно задействовать не только в решении вопросов, связанных с обороной, но и в других сферах. Есть и иные формы взаимодействия, подчеркнул Ишингер. Норвегия, к примеру, присутствует на определённых заседаниях Совета Европы. Швейцария находится в Шенгенской зоне. Такие форматы можно предлагать и другим странам, заключает Ишингер.