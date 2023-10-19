ZDF: первые в истории ЕС учения — первый шаг Европы к становлению военной силой

Европейский союз проводит первые в истории собственные учения, сообщает немецкий телеканал ZDF. Подразделение быстрого реагирования, сценарий для которого отрабатывается у берегов Испании, должно начать действовать с 2025 года. Нынешние учения — это первый шаг на пути к становлению военной силой: если ЕС хочет играть роль в формировании глобальной политики, он должен быть способен делать это и в военном отношении.

Ирландский спецназ спускается с вертолёта румынских ВВС в испанскую Атлантику, а в это время в Роте, на андалузском побережье, идёт шторм. Погода превращает операцию в настоящий вызов как для пилотов, так и для водолазов — и немного для почётных гостей на трибуне на пляже, которым ветер хлещет в лицо. Это похоже на метафору нынешней ситуации в мире, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Вооружённые силы Европы собираются на острове Рота для «исторической премьеры»: это первые в истории военные учения Европейского союза. Здесь отрабатываются действия сил быстрого реагирования ЕС, которые они должны быть способны выполнять в будущем.

Как решил год назад Евросоюз в своём «Стратегическом компасе», эти силы быстрого реагирования должны начать действовать с 2025 года.

Некоторые жители Роты хотели бы иметь их уже сейчас. Например, для обеспечения европейской гуманитарной помощи сектору Газа. «Если вы хотите помочь гражданскому населению, это требует больших логистических возможностей и военной защиты», — заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель.

А высший военный офицер Европы генерал Роберт Бригер добавил, что, конечно, можно предположить, что европейские силы могут быть развёрнуты по такому сценарию в будущем.

Но на этой неделе это всего лишь тестовое испытание. Подготовленные за 14 месяцев, 2800 солдат из 19 стран ЕС собрались здесь для отработки конкретного сценария: вымышленное африканское государство находится под угрозой распада. ЕС должен вмешаться, обеспечить безопасность страны, а заодно и спасти своих граждан.

Этот сценарий не без оснований имеет большое сходство с реальными событиями этого лета, отмечает ZDF. И возможность подобного вмешательства, по словам верховного представителя ЕС по внешнеполитическим вопросам Боррелля, подняла бы Европейский союз на новый уровень.

Попытки сделать Европу ещё и военной силой имеют давнюю историю, напоминает немецкий телеканал. Первая идея создания Европейского оборонного сообщества возникла в 1952 году, но она была провалена оппозицией в Национальном собрании Франции.

С тех пор Европа, как правило, делала упор на экономическую мощь. А в вопросах безопасности она полагалась либо на национальные государства, либо на НАТО — и, соответственно, на США. Однако первый срок пребывания Дональда Трампа в Белом доме уже всколыхнул Европу.

Перспектива возможного возвращения Трампа к власти в следующем году, на очередных выборах в США, тем более внушает европейцам тревогу. Если ЕС хочет играть роль в формировании глобальной политики, он должен быть способен делать это и в военном отношении — это убеждение теперь возобладало.

Но не слишком ли поздно это происходит, и не слишком ли мало для этого запланированных 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования? Именно этот вопрос был задан представителю ЕС по иностранным делам Боррелю на острове Рота. Да, говорит он, конечно, ЕС должен был начать действовать ещё несколько лет назад. Однако «любой путь начинается с первого шага. И этот путь будет долгим».

Тем более что — и это становится ясно из многих бесед с участниками учений — такое наращивание сил даётся нелегко. Многие армии ЕС и так уже напряжены до предела в плане личного состава, а многие военные уже направлены, например, в НАТО. Даже 5 тыс. в таких условиях нужно сначала наскрести, отмечает немецкий телеканал.

К слову, Германия объявила, что в 2025 году, то есть в первый год существования интервенционных сил ЕС, она возьмёт на себя их ротационное руководство. Следующие, а затем и вторые учения по созданию подразделения должны пройти в Германии в будущем году. На этой неделе в Роте Европа делает первый шаг. Не больше, но и не меньше, заключает ZDF.